Σάκκαρη: «Δεν είμαι χαρούμενη εκεί που βρίσκομαι, να είμαι στις καλύτερες» (vid)

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια άνοιξε την... καρδιά της και έδειξε αποφασισμένη να επιστρέψει σε υψηλά επίπεδα.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε στο «Tennis Channel» η Μαρία Σάκκαρη:

«Θέλω να επιστρέψω εκεί που ήμουν. Δεν είμαι ο τύπος παίκτριας —χωρίς καμία ασέβεια προς τις άλλες αθλήτριες της κατάταξης— δεν είμαι χαρούμενη εκεί που βρίσκομαι τώρα. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Ακόμα κι όταν τελειώσω με το τένις, δεν μου αρέσει να κάνω τα πράγματα μισά. Μου αρέσει να είμαι μία από τις καλύτερες σε αυτό που κάνω».

«Μπορεί να μην το πετύχω, ποιος ξέρει, αλλά θα προσπαθήσω όσο περισσότερο μπορώ για να ξαναδώ τον εαυτό μου εκεί. Ένα πράγμα που πρέπει συνεχώς να θυμίζω στον εαυτό μου είναι ότι αυτά που έχω πετύχει στη ζωή μου είναι ήδη πολύ σημαντικά. Ο Τομ μού λέει συνέχεια να το κρατάω αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μου, γιατί κάποιες φορές ξεχνάω όσα έχω κάνει».

Την Παρασκευή (8/5), η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα.

«Προφανώς βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Όμως ο τρόπος που έπαιξα μετά το 7-5, 2-0 [κόντρα στην Τάγκερ], νομίζω ότι σχεδόν δεν έκανα αβίαστο λάθος. Αυτό είναι που θα προσπαθήσω να κάνω και απέναντί της: να παίξω το βαρύ παιχνίδι μου και να βάλω πολλές μπάλες μέσα. Δεν πρόκειται να σας αποκαλύψω περισσότερα… μυστικά».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους αγώνες είναι ακριβώς αυτό που αναζητά για να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο: «Είναι συναρπαστικό να παίζεις τέτοια παιχνίδια, γιατί αυτό ακριβώς ψάχνω. Θα ήταν καλύτερο να τα δίνω αργότερα μέσα στο τουρνουά, αλλά αν θέλω να τα πάω καλά σε αυτές τις διοργανώσεις, πρέπει κερδίζω τέτοιες παίκτριες ανεξάρτητα από τον γύρο».

Η Σάκκαρη στη Ρώμη σημείωσε την πρώτη της νίκη φέτος στη χωμάτινη σεζόν, αποκαλύπτοντας ότι μετά το τουρνουά της Μαδρίτης δούλεψε σημαντικά στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα ράλι στο χώμα:

«Ένα πράγμα πάνω στο οποίο δούλεψα πολύ μετά τη Μαδρίτη —και κάτι που δεν έκανα καλά τα τελευταία χρόνια στο χώμα— ήταν να φέρω το περιθώριό μου λίγο πιο μέσα στο κορτ. Νιώθω ότι σε κάποιες στιγμές προσπαθούσα να χτυπήσω υπερβολικά δυνατές μπάλες ενώ δεν έπρεπε».

Μάλιστα, αναφερόμενη στην Ίγκα Σβιόντεκ, εξήγησε ότι θέλει να αποκτήσει ξανά τη σταθερότητα που χαρακτηρίζει τις κορυφαίες αθλήτριες στο χώμα:

«Είναι αυτό που είπε η Ίγκα όταν ξεκίνησε με τον νέο της προπονητή, ότι θέλει να γίνει αυτός ο “τοίχος”, αυτή η πολύ σταθερή παίκτρια. Νιώθω ότι αυτό είναι που μου έλειπε τα τελευταία χρόνια στο χώμα. Προφανώς στη δική μου εκδοχή, αλλά πολύ κοντά σε αυτό που είπε εκείνη. Αυτό είναι κάτι στο οποίο πραγματικά πρέπει να πιστέψω και θέλω να δω τον εαυτό μου να παίζει με αυτόν τον τρόπο».

Όσο για τη συνέπεια που είχε στο παρελθόν, η Σάκκαρη είπε: «Προφανώς θέλω να βελτιώσω αυτή τη συνέπεια. Ίσως να μην είχα ποτέ τα εντυπωσιακά αποτελέσματα με συνεχόμενες κατακτήσεις τίτλων. Όμως όταν ήμουν στο Top 10 για τέσσερα χρόνια, είχα συνεχώς ημιτελικούς, τελικούς, ημιτελικούς. Αυτό θέλω να δω ξανά από τον εαυτό μου και στη συνέχεια, φυσικά, να κατακτήσω ξανά τίτλους».

Δείτε εδώ ολόκληρη τη συνέντευξη της Μαρίας Σάκκαρη: