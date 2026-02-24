Εκτός Top 40 μετά από οκτώ χρόνια ο Τσιτσιπάς

Ο Ούγκο Ουμπέρ εκθρόνισε τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Ντουμπάι και αυτό θα έχει σημαντικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά το ranking του κορυφαίου Έλληνα τενίστα.

Συγκεκριμένα, ο Στέφανος αναμένεται να βρεθεί εκτός Top 40 την προσεχή Δευτέρα (1/3) και αυτό θα συμβεί για πρώτη φορά μετά τον Μάιο του 2018!

Αυτή τη στιγμή είναι στο Νο.42 του live ranking, όμως ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη η πτώση, ανάλογα με την πορεία των παικτών που τον ακολουθούν στην κατάταξη.

Δεν θα είναι, λοιπόν, seeded στο Indian Wells, όμως το θετικό είναι ότι μέχρι το τέλος της σεζόν δεν έχει πολλούς βαθμούς να υπερασπιστεί, οπότε μπορεί να αναρριχηθεί σιγά-σιγά στη λίστα, με κάποιες καλές πορείες.