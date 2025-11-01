Τσιτσιπάς: «Η σωστή επιλογή, θα επιστρέψω πιο δυνατός»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε για την απόσυρσή του από το Hellenic Championship σε ανάρτησή του στα social media.

«Γεια σε όλους, με λύπη ανακοινώνω ότι δεν θα αγωνιστώ στο Hellenic Championship στην Αθήνα», ανέφερε ο 27χρονος τενίστας. «Ο γιατρός μου με συμβούλεψε να ξεκουραστώ και να επικεντρωθώ στην ανάρρωση για να είμαι έτοιμος για τη σεζόν του 2026. Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές που έφεραν αυτή την καταπληκτική διοργάνωση στην Ελλάδα. Είναι απογοητευτικό που τη χάνω, αλλά είναι η σωστή επιλογή για την υγεία μου. Θα επιστρέψω πιο δυνατός. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας».

Ο Στέφανος έπαιξε με την εθνική στο Davis Cup τον περασμένο Σεπτέμβριο, όμως στη συνέχεια αναγκάστηκε να αποσυρθεί από πέντε σερί τουρνουά (Πεκίνο, Σανγκάη, Βιέννη, Παρίσι, Αθήνα). Προσπαθεί ακόμα να ξεπεράσει το πρόβλημα στη μέση που τον ταλαιπωρεί εδώ εδώ και δύο χρόνια...

