Ακάθεκτος στη Σανγκάη ο Τζόκοβιτς (vids)

Ακόμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πέμπτου τροπαίου του στη Σανγκάη βρίσκεται ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Είχε πάλι κάποια σωματικά θέματα (δεν βοηθάει και ο καιρός στην Κίνα), ωστόσο ο 38χρονος Σέρβος (No.5) νίκησε τον Ζιζού Μπεργκς (Νο.44) με 6-3, 7-5 και πέρασε για δέκατη φορά (σε 11 συμμετοχές) στην τετράδα του Shanghai Masters!

Ο Νόλε κυνηγάει τον 41ο τίτλο του σε τουρνουά αυτής της κατηγορίας και θα παίξει το Σάββατο (11/10) στον 198ο ημιτελικό της καριέρας του (80ο σε Masters) με τη μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης, τον Βαλεντέν Βασερό.

Ο 26χρονος Μονεγάσκος (Νο.204) ήρθε από τα προκριματικά (όπου μπήκε ως alternate) και πανηγύρισε σήμερα την πρόκριση στους «4» μετά τη μεγάλη νίκη του με 2-6, 7-6(4), 6-4 επί του Χόλγκερ Ρούνε (Νο.11). Είναι ο πρώτος τενίστας από το Μονακό που περνάει σε ημιτελικά τουρνουά Masters και τη Δευτέρα (13/10) θα γίνει και ο πρώτος που μπαίνει στο Top 100 του κόσμου!

Ο Βασερό είναι ξάδερφος του Αρτούρ Ριντερκνές, που παίζει αύριο (10/10) στα προημιτελικά της διοργάνωσης με τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ! Ο νικητής αυτού του ματς θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με Ντανίλ Μεντβέντεφ ή Άλεξ Ντε Μινόρ.

