Διπλό στη Γουχάν η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη μπορεί να μην μπήκε στο κυρίως ταμπλό του Wuhan Open στο μονό, όμως δήλωσε συμμετοχή στο διπλό της διοργάνωσης.

Στο περιθώριο των προπονήσεων στην Ασία και των αλλαγών που προσπαθεί να κάνει στο παιχνίδι της, η Μαρία θα ενώσει σήμερα τις δυνάμεις της με την καλή της φίλη Ντόνα Βέκιτς και οι δυο τους θα μονομαχήσουν σήμερα με τις Ουλρίκε Έικερι (Νορβηγία)/Γιφάν Σου (Κίνα).

Ο αγώνας θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι και η ομάδα που θα περάσει στον δεύτερο γύρο, θα αναμετρηθεί με τις νικήτριες του ματς Λινέτ/Τάουσον-Μπάμπος/Στεφάνι.

Η Σάκκαρη, θυμίζουμε, θα παίξει στη συνέχεια σε Οσάκα (13-19/10) και Τόκιο (20-26/10) και με αυτά τα τουρνουά θα ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν.