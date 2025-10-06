Διπλό στη Γουχάν η Σάκκαρη

Στο περιθώριο των προπονήσεων στην Ασία και των αλλαγών που προσπαθεί να κάνει στο παιχνίδι της, η Μαρία θα ενώσει σήμερα τις δυνάμεις της με την καλή της φίλη Ντόνα Βέκιτς και οι δυο τους θα μονομαχήσουν σήμερα με τις Ουλρίκε Έικερι (Νορβηγία)/Γιφάν Σου (Κίνα).
Ο αγώνας θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι και η ομάδα που θα περάσει στον δεύτερο γύρο, θα αναμετρηθεί με τις νικήτριες του ματς Λινέτ/Τάουσον-Μπάμπος/Στεφάνι.
Η Σάκκαρη, θυμίζουμε, θα παίξει στη συνέχεια σε Οσάκα (13-19/10) και Τόκιο (20-26/10) και με αυτά τα τουρνουά θα ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν.