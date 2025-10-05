Όρθιος στη Σανγκάη ο Τζόκοβιτς! (vids)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς γύρισε το ματς με τον Γιάνικ Χανφμαν στη Σανγκάη και έκλεισε θέση στη φάση των «16» της διοργάνωσης!

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ο 38χρονος Σέρβος κατάφερε να λυγίσει τον Γερμανό qualifier (No.150) με 4-6, 7-5, 6-3 μετά από σκληρή μάχη 2 ωρών και 42 λεπτών και να κλείσει ραντεβού με τον Ζάουμε Μουνάρ.

Ο θρυλικός τενίστας, Νο.5 στον κόσμο, κυνηγάει στη Σανγκάη τον πέμπτο του τίτλο και αυτό ενδεχομένως να είναι το προτελευταίο του τουρνουά για φέτος, καθώς έχει δηλώσει ότι για την ώρα σκοπεύει να παίξει μόνο στην Αθήνα μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Εκτός τέταρτου γύρου στην Κίνα έμεινε ο Τέιλορ Φριτζ, φιναλίστ στο Πεκίνο, που έχασε με 6-4, 7-5 από τον Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ (Νο.37). Ο νεαρός Γάλλος, που πέτυχε την πρώτη Top 10 νίκη της καριέρας του θα παίξει στους «16» με τον Χόλγκερ Ρούνε.

Παρά τα θέματα που είχε με τη ζέστη στη Σανγκάη, ο 22χρονος Δανός, Νο.11 στον κόσμο, πέτυχε επιβλητική νίκη σε βάρος του Ούγκο Ουμπέρ με 6-4, 6-4.

Fight back complete 💪@DjokerNole overcomes the heat and some sublime tennis from Yannick Hanfmann as he wins 4-6 7-5 6-3 in Shanghai ⭐#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/tpWf0x6R16 — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2025

Biggest win of his career so far 🤩



Giovanni Mpetshi Perricard collects his first top 10 win as he beats Taylor Fritz 6-4 7-5 ✅#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/vCIbrQkHQ5 — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2025