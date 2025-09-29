Δυνατό φινάλε και ξανά στα ημιτελικά ο Σίνερ (vid)

Ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο ξεπέρασε το εμπόδιο του Φάμπιαν Μαροζάν (Νο.57) με 6-1, 7-5 σε 80 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του China Open (ATP 500) για τρίτη σερί χρονιά.
O περσινός φιναλίστ της διοργάνωσης, πάντως, κινδύνεψε στο δεύτερο σετ, καθώς ο αντίπαλός του σημείωσε μπρέικ στο 4-4 και πήρε τις μπάλες να σερβίρει για την ισοφάριση.
Κέρδισε, όμως, 12 από τους τελευταίους 13 πόντους του αγώνα και έφτασε στη νίκη χωρίς άλλη... περιπέτεια!
Ο 24χρονος Ιταλός θα συναντήσει στα ημιτελικά τον Άλεξ Ντε Μινόρ, No.8 στον κόσμο, που είδε τον Γιάκουμπ Μένσικ να εγκαταλείπει τραυματίας την αναμέτρησή τους στο 4-1 του πρώτου σετ.
Ο 26χρονος Αυστραλός καλείται τώρα να πετύχει την πρώτη νίκη του σε βάρος του Σίνερ, μετά από δέκα (!) αποτυχημένες προσπάθειες!
Ο άλλος ημιτελικός του China Open θα προκύψει από τα ματς Τιέν-Μουζέτι και Μεντβέντεφ-Ζβέρεφ.
A match of two halves 👏— Tennis TV (@TennisTV) September 29, 2025
Jannik Sinner defeats Fabian Maroszan 6-1 7-5 to achieve 40+ tour-level wins for a 5th consecutive season 🚀 #ChinaOpen pic.twitter.com/eScUkMYwBc