Πέταξε στους «16» της Μελβούρνης ο Τσιτσιπάς! (vids)

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε του 26χρονου Ολλανδού (Νο.63) με 6-2, 7-6(5), 6-3 σε 2 ώρες και 6 λεπτά και παραμένει αήττητος τη φετινή σεζόν, με επτά νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια! Στη Μελβούρνη, μάλιστα, δεν έχει χάσει ακόμα σετ.

Θα παίξει στη φάση των «16» της διοργάνωσης για τέταρτη φορά στην καριέρα του και εκεί θα βρει τον Γιάνικ Σίνερ, που πέτυχε τεράστια ανατροπή κόντρα στον Ολλανδό Μάρτον Φούτσοβιτς και επικράτησε με 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-0.

Ο Στεφ προηγείται στο head to head με 4-1, έχοντας μάλιστα αποκλείσει τον 21χρονο Ιταλό (Νο.16) πέρυσι στα προημιτελικά του Australian Open.

Όπως και να έχει, πάντως, ο Στεφ είναι σε σούπερ κατάσταση και, πραγματικά, δείχνει έτοιμος για άλλη μια μεγάλη πορεία στο αυστραλιανό σλαμ. Μετράει, άλλωστε, δύο σερί συμμετοχές στα ημιτελικά, ενώ στην τετράδα είχε παίξει και το 2019, όταν στην ουσία «συστήθηκε» σε όλο τον πλανήτη! Του πάει αυτό το major...

Δεν θα μπορούσε, λοιπόν, να «κολλήσει» στον Γκρίκσπορ, παρότι και εκείνος ήταν μέχρι σήμερα αήττητος τη φετινή σεζόν, έχοντας κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της καριέρας του στο Πούνε της Ινδίας.

Ο Στεφ έδειξε γρήγορα τις διαθέσεις του στο πρώτο σετ και με πέντε διαδοχικά κερδισμένα γκέιμ μετά το 2-2 έφτασε με άνεση στο 1-0, όντας και πάλι αποτελεσματικός όταν είχε τις μπάλες στα χέρια του.

Σέρβιρε πολύ καλά και στο δεύτερο σετ, ωστόσο ο αντίπαλός του άρχισε να ακολουθεί σε έναν βαθμό τον ρυθμό του, χωρίς να είναι ιδιαίτερα απειλητικός. Ο Στεφ έχασε δύο ευκαιρίες για μπρέικ στο έβδομο γκέιμ και έκλεισε... πανηγυρικά τα δικά του service games μέχρι το 5-6.

Σε αυτό το σημείο και χάρη σε ένα κακό drop shot του Τσιτσιπά, ο Ολλανδός βρέθηκε με σετ πόιντ, όμως ο Στέφανος «καθάρισε» το γκέιμ κυρίως με το σερβίς του και οι διαφορές λύθηκαν σε τάι μπρέικ.

Εκεί ο 24χρονος Έλληνας μετέτρεψε το 1-2 σε 4-2 και είχε απάντηση στο νέο μίνι μπρέικ του Γκρίκσπορ (5-3), για να βρεθεί με δύο σετ πόιντ στο 6-4 και τελικά να «γράψει» το 1-0 στο σερβίς του αντιπάλου του.

Όλα πλέον είχαν ξεκαθαρίσει και απέμενε το τελειωτικό χτύπημα του Στεφ, που ήρθε στο τέταρτο γκέιμ του τρίτου σετ (3-1). Από εκεί και πέρα ο Νο.4 τενίστας στον κόσμο κράτησε εύκολα το σερβίς του και τελικά σφράγισε την πρόκριση με smash στο τρίτο ματς πόιντ του. Είναι η ένατη φορά που φτάνει σε τέταρτο γύρο Grand Slam.

Είναι, χωρίς αμφιβολία, μεταξύ των φαβορί για τον τίτλο και αν τα καταφέρει, θα ανεβεί και στο Νο.1 του κόσμου! Το καλό είναι ότι αποφεύγει μέχρι τον τελικό τον Νόβακ Τζόκοβιτς και το... κακό ότι πέφτει πάνω στον Ντανίλ Μεντβέντεφ στα ημιτελικά για τρίτη σερί χρονιά. Μέχρι τη φάση των «4», βέβαια, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να έχει γίνει...

O αγώνας με τον Σίνερ θα γίνει την προσεχή Κυριακή (22/1).

