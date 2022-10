Σίφουνας Μεντβέντεφ κόντρα στον Ντομινίκ Τιμ (vid)

Μέσα σε μία ώρα και σαράντα λεπτά, ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ πήρε τη νίκη κόντρα στον πολύ φορμαρισμένο Ντομινίκ Τιμ, με σκορ 2-0 σετ (6-3, 6-3), σφραγίζοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά στο τουρνουά της Αυστρίας.

Ο Ρώσος τενίστας δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-3, κάνοντας δύο breaks στο 7ο και στο 9ο game.

Στη συνέχεια, αμφότεροι ξεκίνησαν πολύ δυνατά το δεύτερο σετ, κρατώντας τα σερβίς του με love games. Ωστόσο, ο Ρώσος έκανε τη διαφορά στο τέταρτο game, πραγματοποιώντας break (3-1). Έπειτα, διατήρησε το σερβίς του (4-1) για να κλείσει το δεύτερο σετ με 6-3 και να τελειώσει το ματς με straight set.

O Νο.1 τενίστας του ταμπλό αναμένεται να αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Τσερούντολο - Σίνερ.

"Merciless Medvedev marches on" 👍



QF ticket for @DaniilMedwed posting 6-3 6-3 over Thiem @ErsteBankOpen | #ErsteBankOpen pic.twitter.com/DiZ3KR8ha1