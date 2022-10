Απογοητευτική ήττα της Σάκκαρη στον τελικό της Πάρμα (vids)

Η 26χρονη Αιγύπτια, Νο.74 στον κόσμο, επικράτησε με 7-5, 6-3 σε 96 λεπτά και κατέκτησε τον πρώτο τρόπαιο στην καριέρα της, σημειώνοντας παράλληλα την πρώτη νίκη της σε βάρος τενίστριας του Top 10! Μέχρι τώρα είχε 0-10 κόντρα σε παίκτριες του Top 50...

Μετά την εξαιρετική της εμφάνιση στον πρωινό ημιτελικό με την Ντάνκα Κόβινιτς (που αναβλήθηκε χθες λόγω βροχής), η Μαρία έριξε κατακόρυφα το επίπεδό της και γνώρισε μια ακόμα ήττα σε τελικό της WTA... Πλέον το ρεκόρ της είναι 1-5 (0/3 φέτος), αλλά το αποτέλεσμα στην Πάρμα σίγουρα θα πονέσει λίγο περισσότερο, αφού θεωρητικά ήταν το απόλυτο φαβορί για κατάκτηση του τίτλου.

Ίσως αυτές οι ήττες σε τελικούς και αυτή η αδυναμία της να κατακτήσει τίτλο να έχουν δημιουργήσει δυσβάσταχτο «βάρος» στη Μαρία, καθώς δεν μπόρεσε να... αποτελειώσει μια αντίπαλο που μόλις τρεις ώρες νωρίτερα είχε ολοκληρώσει την σχεδόν τρίωρη μάχη της για πρόκριση στον τελικό.

Το σερβίς της, όμως, πάλι ήταν ασταθές και συνολικά δέχτηκε έξι μπρέικ από την αντίπαλό της, ενώ υπέπεσε σε σωρεία αβίαστων λαθών σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Η μεγάλη ευκαιρία χάθηκε στο πρώτο σετ, όπου έχασε τρεις φορές προβάδισμα με μπρέικ, όπου δεν μπόρεσε να σερβίρει με επιτυχία στο 5-4 και όπου δεν μπόρεσε να κρατήσει μετά το 40-15 στο 6-5. Έπειτα από όλα αυτά και αφού έχασε ξανά προβάδισμα στο δεύτερο σετ, «έσφιξε» ακόμα περισσότερο και... ήρθε το μοιραίο.

Πιο αναλυτικά, η Μαρία προηγήθηκε με 0-1, 2-3 και 4-5 στο πρώτο σετ, αλλά η Σερίφ είχε ισάριθμες απαντήσεις. Και σα να μην έφτανε αυτό, επέστρεψε από δύο γκέιμ πόιντ στο 6-5 και «έγραψε» το 1-0.

Η Σάκκαρη έφτασε στα ημιτελικά με τρεις ανατροπές και άρχισε να πιστεύει και στην τέταρτη, όταν προηγήθηκε με 0-2 στο δεύτερο σετ. Η Σερίφ, ωστόσο, κατάφερε ξανά να φέρει τα πάνω κάτω (3-2), αλλά και να μείνει όρθια στο 3-3, όπου η Μαρία είχε δύο μπρέικ πόιντ.

Η 27χρονη Ελληνίδα ένιωθε ολοένα και μεγαλύτερη πίεση και τα αβίαστα λάθη ολοένα και αυξάνονταν. Βρέθηκε πίσω με 0-40 στο επόμενο γκέιμ και παρότι έσωσε τα δύο μπρέικ πόιντ της Αιγύπτιας, λύγισε στο τρίτο και βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο.

Με περίσσεια ψυχραιμία η Σερίφ, αν και έπαιζε μόλις στον δεύτερο τελικό της, σέρβιρε για το τρόπαιο και μπόρεσε να κλείσει τον αγώνα στο δεύτερο ματς πόιντ της. Ήταν σίγουρα η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα της, καθώς έγινε και η πρώτη τενίστρια από την Αίγυπτο που κατακτάει WTA τίτλο!

Η Μαρία έκανε τα διπλάσια αβίαστα λάθη από την αντίπαλό της (22-11) και πέρασε μέσα το 58% των πρώτων σερβίς. Πήρε μόνο το 39% των πόντων πίσω από το δεύτερο και έκανε συνολικά πέντε διπλά λάθη.

Στρέφει τώρα το βλέμμα της στην Οστράβα, όπου κυνηγάει μεγάλη πορεία για να μείνει στο... κόλπο της πρόκρισης στο WTA Finals. Για την ώρα, ανέβηκε στο Νο.9, όμως πολλές είναι οι τενίστριες που την ακολουθούν από κοντά...

Θυμίζουμε ότι η Σάκκαρη κατέκτησε τον μοναδικό της τίτλο στο Ραμπάτ το 2019, αλλά έχει χάσει στους τελικούς σε Σαν Χοσέ 2018, Οστράβα 2019, Αγία Πετρούπολη, Indian Wells, Πάρμα 2022.

First top ten win 👍

First career title 🤩



What a moment for Mayar Sherif!#ParmaLadiesOpen pic.twitter.com/E6DC5As6jT