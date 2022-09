Zoρίστηκε η Σβιόντεκ (vids)

Παρότι έχασε το πρώτο σετ και έμεινε πίσω με μπρέικ στο δεύτερο, η κορυφαία τενίστρια επικράτησε της 23χρονης Γερμανίδας (Νο.108) με 2-6, 6-4, 6-0 και έγινε η πρώτη Πολωνή που περνάει στην οκτάδα του αμερικανικού σλαμ.

Για σχεδόν δύο σετ, πάντως, η εμφάνισή της ήταν κατώτερη του αναμενομένου, ενώ είχε απέναντί της και μια τενίστρια που έδειξε ότι δεν ήταν τυχαία η πρόκρισή της στη φάση των «8» του Wimbledon.

Άρχισε, όμως, να «σφίγγει» στο δεύτερο σετ (όπου σημειώθηκαν συνολικά επτά μπρέικ) η Νιμάιερ και τα 13 διπλά λάθη της αποδείχτηκαν καθοριστικά. Και αφού δεν μπόρεσε να καθαρίσει τον αγώνα στα δύο σετ, κατέρρευσε στο τρίτο, την ώρα που η Σβιόντεκ είχε σαφέστατα ανεβάσει την απόδοσή της.

Έτσι, η Ίγκα έφτασε στη νίκη χωρίς να χάσει άλλο γκέιμ και έχει πλέον ρεκόρ 10-0 κόντρα σε Γερμανίδες! Δεν έχει χάσει ποτέ από παίκτρια εκτός Top 100 σε Grand Slam.

Η 20χρονη τενίστρια, λοιπόν, συνεχίζει την πορεία προς τον τρίτο major τίτλο της και το επόμενο εμπόδιό της είναι η «γηπεδούχος» Τζέσικα Πεγκούλα, που άφησε νωρίτερα έξω την Πέτρα Κβίτοβα.

She completes the comeback! @Iga_Swiatek secures her spot in the quarterfinals. pic.twitter.com/xs2WQ0KMpT

🇩🇪 Jule Niemeier has won the first set in Armstrong over World No. 1 Iga Swiatek. pic.twitter.com/jZ6uJNbgVA