Δεύτερος ο Τεντόγλου στη Βουδαπέστη με άλμα στα 8,05 μ.

Μία ακόμη δυνατή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου, αυτή τη φορά στο «Istvan Gyulai Memorial» της Βουδαπέστης, όπου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο μήκος με καλύτερο άλμα στα 8,05 μ.

Ο Έλληνας «χρυσός» Ολυμπιονίκης ξεκίνησε τον αγώνα με 7,81 μ., ενώ στη δεύτερη προσπάθεια βελτιώθηκε στα 7,94 μ. Στην τρίτη προσπάθεια πέτυχε το 8,05 μ., που τον ανέβασε στη δεύτερη θέση πίσω από τον Γερμανό Σιμόν Μπατζ (8,07 μ.).

Το τέταρτο άλμα ήταν άκυρο και το πέμπτο σταμάτησε στα 7,66 μ., όμως ο ανταγωνισμός φούντωσε στο φινάλε, όταν ο Ανβάρ Ανβάροφ από το Ουζμπεκιστάν ισοφάρισε το 8,05 μ. και πέρασε δεύτερος.

Ο Τεντόγλου απάντησε άμεσα στην τελευταία του προσπάθεια, προσγειώθηκε ξανά στα 8,05 μ. και χάρη στο καλύτερο δεύτερο άλμα του επικράτησε στην ισοβαθμία, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη θέση. Την πρωτιά κράτησε ο Μπατζ.