Νέο παγκόσμιο ρεκόρ 6,29 μ. από τον Ντουπλάντις στη Βουδαπέστη! (vid)

Ο Μόντο Ντουπλάντις κατέρριψε για 13η φορά στην καριέρα του το παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ, σημειώνοντας ύψος 6,29 μ. στο μίτινγκ «Istvan Gyulai Memorial» στη Βουδαπέστη.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης ξεκίνησε τον αγώνα με άκυρη προσπάθεια στα 5,62 μ., αλλά στη συνέχεια πέρασε με την πρώτη τόσο τα 5,82 μ. όσο και τα 6,02 μ. Η μάχη για την κορυφή κρίθηκε στο 6,11 μ., όπου νίκησε τον Εμμανουήλ Καραλή, περνώντας το ύψος με τη δεύτερη προσπάθεια.

Με τη νίκη εξασφαλισμένη, ανέβασε τον πήχη στα 6,29 μ., αποτυγχάνοντας αρχικά, όμως στη δεύτερη προσπάθεια εκτέλεσε άψογα την τεχνική του και έγραψε ξανά ιστορία.

Το άλμα αυτό τον φέρνει πιο κοντά από ποτέ στα 6,30 μ., επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχει βρει ακόμη το… ταβάνι του, είτε σε ανοιχτό είτε σε κλειστό στίβο.