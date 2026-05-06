Εκτός τελικής φάσης World Cup η Εθνική Γυναικών

Η ήττα της Ελλάδας από την Αυστραλία στις 5 Μαΐου αποδείχθηκε καθοριστική για την πορεία της Εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης γυναικών, καθώς της στέρησε την πρόκριση στην τελική φάση του World Cup.

Η Ουγγαρία επικράτησε σήμερα (6/5) της Αυστραλίας με σκορ 9-7, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του προκριματικού τουρνουά στο Ρότερνταμ, εξασφαλίζοντας το τελευταίο διαθέσιμο εισιτήριο για τη διοργάνωση του Σίδνεϊ.

Έτσι, η «γαλανόλευκη» έμεινε εκτός συνέχειας, αφού ακόμη και πιθανή νίκη απέναντι στην Ιαπωνία (6/5, 16:45) δεν αρκεί για να αλλάξει την κατάσταση.

Στην τριπλή ισοβαθμία με Αυστραλία και Ουγγαρία για τις θέσεις 5-8, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα υστερεί στα κριτήρια και καταλαμβάνει τελικά την έβδομη θέση.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί και την πρόωρη απώλεια του τίτλου που είχε κατακτήσει πέρυσι η Ελλάδα στην Κίνα, όταν αναδείχθηκε κυπελλούχος κόσμου. Παράλληλα, η Εθνική μας μένει χωρίς επίσημες διοργανώσεις για το υπόλοιπο του 2026.