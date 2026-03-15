ΑΣ Άρης: «Κρανιοφόροι διέκοψαν τον αγώνα πόλο και τραμπούκιζαν οικογένειες»

Νέα καταγγελία για περιστατικό βίας στη Θεσσαλονίκη με τις Αρχές να παρακολουθούν τα γεγονότα.

Όπως ενημέρωσε ο ΑΣ Άρης:

“Σήμερα, στο κολυμβητήριο της Νεάπολης όπου διεξάγεται η Β΄ Φάση του Κυπέλλου Πόλο Ανάπτυξης Μίνι Παίδων Κ14, στη διάρκεια του αγώνα Άρης– ΟΦΘ, εισέβαλαν άτομα με κράνη και απαίτησαν από τους προπονητές, τους εφόρους και τους γονείς των παιδιών να βγάλουν τα διακριτικά του Άρη, ενώ ο αλυτάρχης του αγώνα ζήτησε από τα παιδιά να βγάλουν τα σκουφάκια τους και να φορέσουν τα σκουφάκια της αντίπαλης ομάδας, πράγματα που φυσικά δεν δέχθηκαν οι άνθρωποι του Άρη και δεν έγινε.

Το συμβάν έληξε με παρέμβαση της Αστυνομίας με τους οπαδούς να αποχωρούν όταν αντιλήφθηκαν την έλευση των αστυνομικών”.