Την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα πέτυχε ο Εθνικός σε ισάριθμες αγωνιστικές απέναντι στον αξιόμαχο ΠΑΟΚ (12-17).

Για την 5η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών, ο ΠΑΟΚ Domus Ergo υποδέχτηκε το απόγευμα του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου, στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο, τον Εθνικό Πειραιώς, γνωρίζοντας την ήττα με 12-17.



Οι παίκτριες του Δικέφαλου έδειξαν και πάλι ανταγωνιστικό πρόσωπο, παίζοντας κατά διαστήματα πολύ όμορφο πόλο, θέλοντας να πάρουν ό,τι καλύτερο μπορούν από την αναμέτρηση. Οι «ασπρόμαυρες» τα έδωσαν όλα με στόχο το θετικό αποτέλεσμα, ωστόσο αυτό δεν ήρθε με το τελικό αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στο 12-17.



Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για το σύνολο του Πάνου Βέργου, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου και ώρα 16:30, εκτός έδρας, κόντρα στη ΝΕ Πατρών, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της WPL γυναικών.



Τα οκτάλεπτα: 4-5, 1-3, 3-5, 4-4