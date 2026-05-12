Τσίπρας: «Στόχος να νικήσουμε τον Μητσοτάκη - Ολα στην ώρα τους για την ανακοίνωση του κόμματος»

Σε εκδήλωση για την "Κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής", στο Χαλάνδρι, στο θέατρο της Ρεματιάς μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ανάμεσα σε άλλα, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι "όλα θα γίνουν και στην ώρα τους", καθώς και πως "στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει η παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη", ενώ τόνισε ότι "στόχος μας είναι να κερδίσουμε" την τωρινή κυβέρνηση.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην "πολιτική αλλαγή", χαρακτηρίζοντας την ως "ώριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνθήκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας".

Επιπλέον, μίλησε επιγραμματικά για τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.

Έρχεται ο μήνας του θερισμού

Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε ουσιαστικά την ίδρυση νέου κόμματος λέγοντας πως "πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κ. Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει".

"Θα σας πω κάτι. Μιας και η Άννα είπε ότι ερχόμαστε από μακριά να θυμηθώ και εγώ κάποια ωραία φράση. Τον Μάρτιο -παραφράζω- ήταν πολύ νωρίς, τον Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε. Και έρχεται ο μήνας του θερισμού.

Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κ. Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει. Με την ψήφο του ελληνικού λαού, στις επόμενες εκλογές όποτε και αν αυτές γίνουν", ανέφερε στην ομιλία του.

Ο κ. Τσίπρας αναφερόμενος στις υποκλοπές έκανε λόγο για το σκάνδαλο των σκανδάλων και συνέχισε: "όμως δεν είναι μόνο αυτά. Δεν ξέρω αν διαπιστώσατε αλλά τις προηγούμενες ημέρες αναρτήσαμε το τι ακριβώς γίνεται με την ανακοίνωση της ΔΕΗ να προχωρήσει σε μία αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η ΔΕΗ δαπανά 100 εκατ. ευρώ το χρόνο σε διαφήμιση ενώ κατέχει το 50% της πελατείας, της αγοράς. Όλοι οι άλλοι μαζί δαπανούν 10 εκατ. ευρώ.

Πάμε στην ουσία. Πριν από κάποια χρόνια επιχειρήθηκε μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην οποία το ελληνικό δημόσιο δεν έβαλε ούτε ένα ευρώ. Και μας είπαν ότι δεν βάζει για να μη σπαταλήσει χρήματα. Τότε η μετοχή είχε εννέα ευρώ. Και δεν έβαλε 650 εκατ. ευρώ το δημόσιο για να διατηρήσει το 50+1% και το έχασε. Και η ΔΕΗ έκτοτε λειτουργούσε με αμιγώς ιδιωτικοοικονιμικά κριτήρια.

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι καθοδηγούσε τις υψηλές τιμές. Δηλαδή, ήταν καθοδηγητής στο καρτέλ της ακρίβειας που έχει κατασπαράξει τα ελληνικά νοικοκυριά. Σήμερα ξαφνικά το ελληνικό δημόσιο θα συμμετάσχει με 1,3 δισ. ευρώ. Και αναρωτιέται κανείς γιατί αυτά τα χρήματα να πάνε εκεί. Θα υπάρχει κάποια ανταπόδοση στην ελληνική οικονομία;".

"Με ένα fund, το οποίο είναι το αγαπημένο fund του Μεγάρου Μαξίμου και πως το είχε πει η μακαρίτισσα η Φώφη Γεννηματά. 'Μητσοτάκης ΑΕ' είχε πει. Εγώ θα πω 'Μητσοτάκης LTD', όχι ΑΕ. Αυτοί θα αυξήσουν το ποσοστό τους τρεις φορές. Να για ποιον δουλεύουνε. Για τα ξένα funds", πρόσθεσε.

"Τα ίδια συμβαίνουν όταν επιχειρούμε να μιλήσουμε με στοιχεία και αριθμούς. Πάλι θυμούνται την τοξικότητα. Όταν λέμε ότι δεν γίνεται οι τράπεζες που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με το χρήμα, το αίμα των Ελλήνων για να βγούμε από την κρίση. Ναι, βεβαίως εμείς το επιλέξαμε να μην καταρρεύσουν οι τράπεζες.

Οι τράπεζες, οι οποίες αξιοποιούν εδώ και χρόνια τον αναβαλλόμενο φόρο, δηλαδή ζημίες προηγούμενων χρόνων για να βγαίνουν με θετικούς ισολογισμούς αυτές οι τράπεζες κατάφεραν να έχουν κέρδη 4,7 δισ. ευρώ. Και να μοιράζουν μέρισμα στους μετόχους τους που στην πλειοψηφίας του είναι ξένα funds 2,83 δισ. ευρώ. Και ξέρετε πως το κατάφεραν αυτό το μεγάλο θαύμα; Όχι, δεν είναι υγιής επιχειρηματικότητα.

Αν ήταν ίσως και εμείς να λέγαμε 'μπράβο'. Το καταφέραν μέσα από τις καταχρηστικές πρακτικές. Τις εναρμονισμένες. Καρτέλ και εκεί. Μέσα από τις υπέρογκες χρεώσεις στις καθημερινές συναλλαγές των πολιτών. 2,4 δισ. το 2025 από τις υπέρογκες χρεώσεις και προμήθειες", σημείωσε.

Αυτό, λοιπόν, "δεν λέγεται ούτε υγιής επιχειρηματικότητα, ούτε απλά ένας κακώς νοούμενος καπιταλισμός. Αυτό λέγεται κρατικά εγγυημένη αισχοκέρδεια και είναι έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη".

"Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης να μας πει ότι τα έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα που υπάρχουν και τι θα κάνουμε τώρα; Θα αλλάξουμε το Σύνταγμα. Βρήκαμε κόσκινο τώρα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε εσείς κανένα λύκο που να υπόσχεται να φυλάξει τα πρόβατα, αλλά εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Να έρχεται τώρα η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός που κατέλυσε το Κράτος Δικαίου, που έκανε κουρελόχαρτο το Σύνταγμα, που πραγματικά υποβάθμισε τις ανεξάρτητες αρχές (…) και μας λέει ότι θέλουμε να αλλάξουμε το Σύνταγμα", σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Πηγή: orangepress.gr