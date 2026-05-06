«Δεν ντρέπεσαι ρε;»: Ο Ακύλας έχει τον Τσουβέλα στο «διαβάστηκε» (vid)

Το μικρό παράπονό του προς τον Ακύλα εξέφρασε με χιούμορ ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, καθώς μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, είπε ότι έχει στείλει μήνυμα για καλή επιτυχία στον εκπρόσωπο της Ελλάδας, αλλά δεν έχει πάρει καμία απάντηση.

Ο Τσουβέλας δήλωσε στην εκπομπή «Buongiorno» ότι πιστεύει πολύ στο Ferto με το οποίο η Ελλάδα φιλοδοξεί να πάρει μια πολύ καλή θέση ή ακόμα και να κερδίσει τον διαγωνισμό τραγουδιού που φιλοξενείται στην Αυστρία.

Σχολιάζοντας τα προγνωστικά που δίνουν τον Ακύλα δεύτερο, ο stand up comedian υποστήριξε ότι θεωρεί πως θα διαψευστούν, ενώ σχολίασε με χιούμορ:

«Εγώ έχω πει ότι θα κερδίσει πριν προκριθεί στον εγχώριο τελικό. Εγώ πιστεύω, ότι ο Ακύλας θα κερδίσει τη Eurovision και να μου γράψει στο Instagram, του έχω γράψει καλή επιτυχία και δεν μου έχει απαντήσει» και πρόσθεσε με χιούμορ «δεν ντρέπεσαι ρε Ακύλα;».

Ο Ακύλας θα διαγωνιστεί την Τρίτη 12 Μαΐου στον Α΄Ημιτελικό.