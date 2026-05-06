Μια μικροδιαφορά, υπάρχει: Η ΕΛΑΣ λέει ότι άρπαξαν 297.000 με ριφιφί σε μεσιτικό, ο ιδιοκτήτης ότι λείπουν μόλις 1.000

Διάσταση… απόψεων σχετικά με τη λεία του ριφιφί που έγινε σε μεσιτικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, διαπιστώνεται ανάμεσα στις πληροφορίες της Αστυνομίας και στα λεγόμενα ενός εκ των ιδιοκτητών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από τις Αρχές, τις οποίες επικαλείται ο Alpha, οι ληστές απέσπασαν χρηματικό ποσό της τάξεως των 297.000 ευρώ.



Ωστόσο, σε δηλώσεις που έκανε ο ιδιοκτήτης του γραφείου, ισχυρίζεται ότι το ποσό που τους αφαίρεσαν δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ. Είναι προφανές ότι η απόκλιση είναι τεράστια.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο Φίλιππος Προγιόπουλος, ανέφερε πως η διάρρηξη έγινε μέσα στο τριήμερο της Πρωτομαγιάς.

"Μέσα στο τριήμερο, σε κάποιο βράδυ, υπήρξε μια διάρρηξη του γραφείου μας. Είναι κάτι που είχε συμβεί πριν από περίπου 10 χρόνια. Είχαν ξαναμπεί στο γραφείο από την πόρτα...", ανέφερε αρχικά ο κ. Προγίπουλος.

Όπως είπε, οι δράστες άνοιξαν τρύπα στον τοίχο και μπήκαν στο γραφείο, έψαξαν όλο τον χώρο και αφαίρεσαν οθόνες και χρήματα, τα οποία -σύμφωνα με τον ίδιο- ήταν κάτω από 1.000 ευρώ. Μάλιστα, στις δηλώσεις του υποστήριξε πως δεν υπάρχει χρηματοκιβώτιο στο μεσιτικό γραφείο.

Πηγή: thetoc.gr