Στο Μέγαρο Μαξίμου οι αγρότες

Στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασαν λίγο πριν τις 14:30 οι αγρότες για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών που θα συναντηθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προέρχονται από συνολικά 14 μπλόκα και οργανώσεις, αντιπροσωπευτικά από όλη τη χώρα, ενώ περιλαμβάνονται και ορισμένοι που συμμετείχαν το προηγούμενο διάστημα στο μέτωπο του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου.

Από την πλευρά τους, οι αγρότες που συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στη συνάντηση, μετά την ολοκλήρωση συσκέψεων στα μπλόκα της Νίκαιας, των Μαλγάρων και της Καρδίτσας. Όπως αναφέρουν, η απόφαση ελήφθη λόγω διαφωνιών για τη σύνθεση των επιτροπών εκπροσώπησης, ενώ προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Πηγή: newsbomb.gr