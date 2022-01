Oι εξελίξεις για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, το μήνυμα του Μελισσανίδη και οι... σειρήνες για τον Μπρινιόλι: Άχαστες οι Φήμες!

*«Ξερή» ήταν η ενημέρωση από πλευράς ΠΑΟΚ για τα τεκταινόμενα του Νέου Γηπέδου καθώς από τον Σεπτέμβριο και τη διεξαγωγή της ΔΕΘ, οι αρμόδιοι και μη επικοινωνιακά διαρρηγνύουν τα ιμάτια τους, δημόσια και απροκάλυπτα, πως το Προεδρικό Διάταγμα θα εκδοθεί μέχρι το τέλος του '21. Μέσα Γενάρη φθάσαμε, οι απαραίτητες αλλαγές ενσωματώθηκαν αλλά η φωνή για το ΠΔ αγνοείται. Εκτίμηση πως θα εκδοθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του '22. Εκτίμηση πως υπάρχει ένας εκνευρισμός στον ΠΑΟΚ γιατί βλέπουν ότι οι ίδιοι προχωρούν το θέμα, δρομολογούν εξελίξεις και από την Πολιτεία δεν κουνιέται... φύλλο! Για να μην προσθέσει κανείς και τα τραγελαφικά με το Καυτανζόγλειο, εκεί κι αν πρόκειται για κοροϊδία... Μένει να φανεί πως θα το αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος για την ώρα παρατηρεί τα πάντα! (SDNA)

*Προφανώς και είχε υπόψη του ο Δημήτρης Μελισσανίδης πως όταν έπαιρνε το δρόμο για τα αποδυτήρια μετά το τέλος του ματς της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό, εκεί θα έβρισκε μόνο τους παίκτες κι όχι και τον Αργύρη Γιαννίκη, αφού ο τεχνικός της ομάδας ακόμη ήταν στον αγωνιστικό χώρο για να κάνει δηλώσεις. Δεν τον ενδιέφερε προφανώς να είναι ο προπονητής εκεί. Γιατί προφανώς επίσης, δεν είχε στο μυαλό του στο κάδρο των βασικών ευθυνών για το κάζο της ΑΕΚ, τον προπονητή. Σε αυτούς που εντός γηπέδου είχαν πρωταγωνιστήσει σε ένα ακόμη απίστευτο πατατράκ της ΑΕΚ ήθελε να απευθυνθεί. Και σημειωτέο: Σε όλους. (SDNA)

*Όλα της Super League, δύσκολα για τον Ιωνικό. Η ομάδα της Νίκαιας μπάζει πολλά…νερά τελευταία και η ανάγκη ενίσχυσης απ΄το παζάρι του Ιανουαρίου, όχι απλά φωνάζει, αλλά και κάτι παραπάνω. Ο (new entry) Μάντζης, άνοιξε λογαριασμό με τα γκολ στη Λαμία, ωστόσο στη Νεάπολη κινούνται για έναν ακόμα στράικερ, τον οποίο έχουν εντοπίσει κι αναμένουν το «φτου ξελευτερία» απ΄την ομάδα του για να περάσουν στο…παρασύνθημα. (SDNA)

*Ο Τσίτσαν Στάνκοβιτς μια δίνεται πως προπονείται πλέον κανονικότατα και υπολογίζεται, μια δε μπαίνει στην αποστολή και πληροφορούμαστε πως είναι ανέτοιμος. Δεν έχει σημασία ως προς τα αποτελέσματα της ΑΕΚ, καθώς ο Τσιντώτας δεν υπήρξε αρνητικός πρωταγωνιστής σε κανένα από αυτά στα ματς που έχει αγωνιστεί στο πρωτάθλημα. Αλλά είναι θέμα γενικότερο, καθώς για μια ακόμη φορά δε μπορείς να βγάλεις άκρη με τη πορεία της αποθεραπείας και της επανένταξης κάποιου παίκτη της Ένωσης, που επιστρέφει από σοβαρό τραυματισμό. Παράγινε πια. Όπως κι άλλα, όμως κι αυτό πραγματικά άρχισε να κινείται εκτός ορίων ως ζήτημα στην ΑΕΚ (SDNA)

*O Κρις Κόλμαν δεν έπεσε ως… κομήτης στο Περιστέρι. Ο Ουαλός τεχνικός προτάθηκε στον Ατρόμητο, απ΄τον Έλληνα μάνατζερ, Σάκη Τζήκα που στο παρελθόν είχε στείλει «συστημένο» τον κόουτς στον θεσσαλικό κάμπο για λογαριασμό της ΑΕΛ. By the way, μέσω του Κόλμαν στη δυτική όχθη άνοιξαν…κανάλι με το μεγάλο μανατζερικό γραφείο «Base Soccer» με έδρα την Αγγλία. Ας το θυμόμαστε κι αυτό (SDNA).

* Επειδή πολύς ντόρος γίνεται τον τελευταίο καιρό γύρω από τον Λάζαρ Ραντζέλοβιτς και το ενδεχόμενο η Λεγανές να προχωρήσει σε πρόταση για αγορά του το καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ακόμα η ισπανική ομάδα δεν έχει πάρει ακόμη καμία απόφαση. Αποτελεί κοινό μυστικό όμως ότι θα επιχειρήσει να τον πάρει. Ο Σέρβος θα ήθελε να γυρίσει στην Ελλάδα, αλλά δεν… χαλιέται κιόλας αν μείνει στη Λεγανές. (ΦΩΣ)

*Είναι προφανές ότι η Σπαλ έχει ως πρώτο στόχο για την εστία της τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι και τα ρεπορτάζ της το καταγράφουν εδώ και τέσσερις ημέρες. Η κυριακάτικη έκδοση της μεγάλης ιταλικής εφημερίδας «Corriere dello Sport», ανέφερε χτες ότι οι διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό συνεχίζονται, ενώ ο Μπρινιόλι φέρεται να έχει εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει στην πατρίδα του. Μία πληροφορία που ο Ιταλός γκολκίπερ τη διαψεύδει, αφού τονίζει στο περιβάλλον του ότι το προηγούμενο καλοκαίρι ήρθε στο Τριφύλλι για να διεκδικήσει τίτλους και να παίξει στην Ευρώπη και δεν ενδιαφέρεται τώρα για τη Serie B. (LIVESPORT)

* Πολλά σενάρια έχουν αναπτυχθεί στην Αργεντινή περί επιστροφής του Φράνκο Σολδάνο στην πατρίδα του. Ο δανεισμός στη Φουενλαμπράδα δεν έχει βοηθήσει καθόλου τον επιθετικό του Ολυμπιακού. Το σενάριο να γυρίσει στην πατρίδα του είναι υπαρκτό, αλλά από την άλλη δεν είναι και τόσο απλό. Είναι δύσκολο στην Αργεντινή να δώσουν στον Σολδάνο το υψηλό συμβόλαιο που έχει στην Ισπανία. Προς το παρόν δεν έχει σημειωθεί καμία εξέλιξη στο θέμα του. (ΦΩΣ)