Αστέρας Τρίπολης: Στο προσκήνιο ο Ραντόι για τον πάγκο

Ο λόγος για τον Μιρέλ Ραντόι, ο οποίος δεν αποκλείεται να βρίσκεται σήμερα (1/11) στην Τούμπα για να παρακολουθήσει από την εξέδρα την προσπάθεια των Αρκάδων κόντρα στον ΠΑΟΚ.
Ο 45χρονος τεχνικός κυκλοφορεί ελεύθερος μετά το ανεπιτυχές πέρασμά του από την τουρκική Γκαζιαντέπ και σύμφωνα με τους συμπατριώτες του είναι ο εκλεκτός για τον πάγκο των Αρκάδων.
Προηγουμένως ο Ρουμάνος τεχνικός είχε προπονήσει τις Στεάουα, Κραϊόβα, Αλ-Τζαζίρα, Αλ-Μπατέχ, Αλ-Τάι, ενώ έχει καθίσει και στο τιμόνι της εθνικής Ρουμανίας.