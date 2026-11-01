Αστέρας Τρίπολης: Στο προσκήνιο ο Ραντόι για τον πάγκο

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Σε ρουμανική λύση φέρεται να καταλήγει ο Αστέρας Aktor για την άκρη του πάγκου του, μετά το διαζύγιο με τον Γιώργο Αντωνόπουλο.

Ο λόγος για τον Μιρέλ Ραντόι, ο οποίος δεν αποκλείεται να βρίσκεται σήμερα (1/11) στην Τούμπα για να παρακολουθήσει από την εξέδρα την προσπάθεια των Αρκάδων κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο 45χρονος τεχνικός κυκλοφορεί ελεύθερος μετά το ανεπιτυχές πέρασμά του από την τουρκική Γκαζιαντέπ και σύμφωνα με τους συμπατριώτες του είναι ο εκλεκτός για τον πάγκο των Αρκάδων.

Προηγουμένως ο Ρουμάνος τεχνικός είχε προπονήσει τις Στεάουα, Κραϊόβα, Αλ-Τζαζίρα, Αλ-Μπατέχ, Αλ-Τάι, ενώ έχει καθίσει και στο τιμόνι της εθνικής Ρουμανίας.