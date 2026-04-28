Στη λίστα της Ρεάλ και ο Σκαλόνι

Με τη Ρεάλ Μαδρίτης να μην έχει τίποτε να διεκδικήσει ως στόχο και να παραμένει έντεκα βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα με πέντε αγωνιστικές να απομένουν για τη λήξη της La Liga, το μέλλον του Άλβαρο Αρμπελόα είναι ήδη κάτι παραπάνω από αβέβαιο.

Δεν είναι μυστικό άλλωστε ότι εδώ κι αρκετές εβδομάδες έχουν αναφερθεί νέα ονόματα ως πιθανοί διάδοχοι του προσωρινού προπονητή, όπως οι Σεσκ Φάμπρεγας, Γιούργκεν Κλοπ και Ντιντιέ Ντεσάν.

Τώρα, σε αυτή την άτυπη λίστα προστέθηκε νέο όνομα: σύμφωνα με το ισπανικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα El Partidazo de Cope, ο σύλλογος επικοινώνησε με τον Λιονέλ Σκαλόνι για να αναλάβει τη “Βασίλισσα”.

Ο νυν προπονητής της πρωταθλήτριας κόσμου Εθνικής ομάδας της Αργεντινής θα είναι διαθέσιμος μόνο μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, αλλά ο πρόεδρος της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ, φέρεται να εξετάζει προσεκτικά αυτή την επιλογή για το μέλλον του πάγκου στους “μερένγκες”.