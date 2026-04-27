Χριστογεώργος: «Πρωτόγνωρη η εμπειρία της κατάκτησης - Φέτος πήγαμε να πάρουμε το Κύπελλο»

Ο Νίκος Χριστογεώργος μίλησε στον ΣΠΟΡ FM 94,6 για τα μοναδικά συναισθήματα της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΟΦΗ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Νίκος Χριστογεώργος:

Για το αν έχει καταλάβει τον αντίκτυπο και πως περιμένει τη σημερινή γιορτή: «Προσπαθούμε ακόμα να συνειδητοποιήσουμε τι έχει συμβεί. Περιμένω με ανυπομονησία τι θα γίνει στην σημερινή γιορτή. Έχουν γίνει κάποιες προετοιμασίες. Εγώ δεν έχω κάνει κάτι, θα έχω το κινητό μου, καλή διάθεση και ό,τι γίνει. Άλλωστε, αν δεν έχεις κατακτήσει κάτι, δεν ξέρεις πως να το ζήσεις».

Για την εμπειρία του τελικού: «Η εμπειρία του τελικού ήταν και είναι μοναδικό συναίσθημα. Και πέρυσι ήταν το ίδιο. Η εμπειρία της κατάκτησης, που ήταν πιο πρωτόγνωρη, δεν υπάρχει. Μια τρέλα, είναι κάτι τεράστιο».

Για το πώς ζούσαν τα δικά του πρόσωπα όλη αυτή την κατάσταση: «Όλα αυτά με την οικογένεια, την κοπέλα μου, τους φίλους είναι ωραία. Πέρυσι είχα 80 άτομα στο γήπεδο, φέτος καμιά 40άρια. Είναι κάτι μοναδικό, αν σκεφτείς από που έχεις ξεκινήσει, που ονειρεύεσαι απλά να κάνεις μια συμμετοχή στο πρωτάθλημα και εν τέλει να παίρνεις Κύπελλο. Όλα αυτά αποτυπώνονται στα συναισθήματα που είδατε και εσείς, σε χαρές, κλάματα. Ξεσπάς, δεν υπάρχει αυτή η εναλλαγή συναισθημάτων».

Για το ότι ο ΟΦΗ έδειξε πιο έτοιμος φέτος: «Ναι ξεκάθαρα. Από όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν στην ΠΑΕ, μέχρι τους οπαδούς, αν πάρεις και δεις τι έγινε πέρυσι και τι φέτος, το καταλαβαίνεις. Τις δεξιώσεις και όλα αυτά. Πέρυσι θεωρούσαμε στόχο ότι πήγαμε τελικό, φέτος πήγαμε να το πάρουμε».

Για το αν φοβήθηκε όταν βγήκε από το ματς: «Δεν ανησύχησα, στεναχωρήθηκα. Είχα κάποια προβλήματα που αντιμετώπισα από νωρίς στο ματς, προσπάθησα να το παλέψω, αλλά σκέφτηκα μετά βοηθάω την ομάδα μου ή θα δημιουργήσω πρόβλημα; Έτσι αποφασίσαμε με την ιατρική ομάδα να γίνει η αλλαγή».

Για το «δέσιμο» που έχει με τον Λίλο, που ήταν μαζί και στην ακαδημία του Παναθηναϊκό: «Σίγουρα είναι σημαντικό όχι μόνο για εμένα με τον Λίλο, αλλά και με τρίτο τον Κατσίκα ή τον νεαρό τον Καλαφάτη να έχουμε μια καλή σχέση και έχουμε. Πρέπει να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο, έτσι θεωρώ. Όλο αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνεις και θα στο επιστρέψει η ζωή και το ποδόσφαιρο».

Για το ότι του χρόνου θα παίξει μίνιμουμ οκτώ ματς στην Ευρώπη: «Το γνωρίζω αλλά δεν το έχω συλλάβει με όλη του την έννοια. Δεν είναι κάτι που το έχω εμπεδώσει ακόμα».