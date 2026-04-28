Γκολ ο Πάολο Φερνάντες, ασίστ ο Μασούρας στο ντεμπούτο Πογέτ με την Αλ Καλίτζ (vid)

Το ντεμπούτο του Γκουστάβο Πογέτ στον πάγκο της Αλ Καλίτζ συνδυάστηκε με νίκη (3-1) επί της Αλ Ναϊμά.

Μάλιστα για την ομάδα του Ουρουγουανού τεχνικού o oποιος θυμίζουμε αντικατέστησε τον Γιώργο Δώνη σκόραρε, μεταξύ άλλων, και ο δανεικός από την ΑΕΚ, Πάολο Φερνάντες, ο οποίος στο 58ο λεπτό με ωραίο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Ο Φερνάντες έφτασε τα 6 γκολ στη Σαουδική Αραβία, ενώ έχει και 4 ασίστ. Στο αποψινό ματς αγωνίστηκαν και οι τρεις Έλληνες Κουρμπέτης, Φορτούνης, Μασούρας με τον τελευταίο να μοιράζει την ασίστ στο 2-1.

Η μετά την αποψινή επικράτηση επέστρεψε στις νίκες κι έκανε βήμα παραμονής.