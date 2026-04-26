Νέο υπέροχο γκολ του Δουβίκα στην Ιταλία (vid)

Με διαγώνια κεφαλιά ακριβείας από την καρδιά της μεγάλης περιοχής, ο Τάσος Δουβίκας βάζει μπροστά στο σκορ την Κόμο μέσα στην Γένοβα και πετυχαίνει το 12ο του γκολ στην φετινή Serie A, στην οποία είναι δεύτερος σκόρερ πίσω από τον Λαουτάρο Μαρτίνες.