ΠΑΟΚ: Το οφείλει στον εαυτό του…

Για τον ΠΑΟΚ, σήμερα υπάρχει μόνο το τρόπαιο. Ένας στόχος που δεν χωράει διαπραγμάτευση. Μια ανάγκη που γεννήθηκε μέσα από μία βαριά χρονιά, από πληγές που δεν έκλεισαν ποτέ πραγματικά.

Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα άλλο.

Αυτά τα 100 χρόνια δεν ήταν μια απλή πορεία. Ήταν μια διαδρομή σκληρή, ανηφορική, πολλές φορές άδικη. Και ειδικά φέτος, από απώλεια σε απώλεια. Από χτύπημα σε χτύπημα. Μια οικογένεια που έμαθε να ζει με τη μαυρίλα. Με ένα σύννεφο να σκεπάζει διαρκώς τον ουρανό της. Μία οικογένεια που πάλευε από την αρχή του 2026 να βρει φως.

Και κάθε φορά που έμοιαζε να χαμογελά, βρίσκοντας αποκούμπι στην πλήρη -κάποτε- ομαδάρα του Λουτσέσκου, κάτι ερχόταν να τη δοκιμάσει ξανά. Να της θυμίσει ότι τίποτα δεν της χαρίστηκε ποτέ.

Η φετινή χρονιά ήταν η απόλυτη αντανάκλαση αυτής της ιστορίας.

Όπως το περιέγραψε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ένας τυφώνας πέρασε πάνω από τον ΠΑΟΚ. Όχι απλά δύσκολες στιγμές. Όχι απλά αγωνιστικές δοκιμασίες. Αλλά ένα κύμα γεγονότων που άγγιξαν την ψυχή όλων. Ένα πρόγραμμα εξαντλητικό σε κάθε διοργάνωση, παιχνίδια χωρίς ανάσα, προκλήσεις που έμοιαζαν να μην τελειώνουν ποτέ.

Τραυματισμοί. Απρόβλεπτες καταστάσεις. Απώλειες που δεν περιορίζονταν στο γήπεδο. Στιγμές που πάγωσαν τον χρόνο. Που βάρυναν τα αποδυτήρια, που λύγισαν έναν ολόκληρο οργανισμό.

Κι όμως, αυτή η ομάδα δεν σταμάτησε.

«Έτσι είμαι φτιαγμένος, να κερδίζω. Αν δεν κερδίζω, είμαι νεκρός για κάποιες μέρες», είπε ο Λουτσέσκου. Και αυτή η φράση είναι ο καθρέφτης του ΠΑΟΚ.

Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έμαθε ποτέ να επιλέγει τον εύκολο δρόμο. Έμαθε να αντέχει. Να σφίγγει τα δόντια. Να προχωράει μέσα από την αμφισβήτηση, μέσα από τις απώλειες, μέσα από τις σκιές. Να μετατρέπει τον πόνο σε πείσμα και το πείσμα σε δύναμη.

Και σήμερα στέκεται εδώ.

Μπροστά στο τρόπαιο.

Έμεινε όρθιος μέσα στον τυφώνα και έχει μπροστά του έναν τελικό, σε μία συμπύκνωση των 100 χρόνων. Είναι οι φωνές όλων όσοι δοκιμάστηκαν, ο Ραζβάν και τα παιδιά του, όλων όσοι πόνεσαν, όλων όσοι πίστεψαν.

Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ο ΠΑΟΚ καλείται να κάνει αυτό που πάντα έκανε στις πιο δύσκολες στιγμές. Να δείξει ποιος είναι. Να δείξει την προσωπικότητά του. Τη δύναμή του. Την ψυχή του.

Το οφείλει στον εαυτό του…