Η Λανς προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας μετά από 28 χρόνια

Η Λανς κυριάρχησε τον ημιτελικό του Κυπέλλου Γαλλίας απέναντι στην Τουλούζ, πήρε τη νίκη με 4-1 και την πρόκριση, και πλέον περιμένει τον αντίπαλό της στον τελικό.

Πανηγυρικό χαρακτήρα απέκτησε για τη Λανς ο εντός έδρας ημιτελικός του Κυπέλλου Γαλλίας με αντίπαλο την Τουλούζ, αφού επιβλήθηκε κατά κράτος με 4-1 και εξασφάλισε την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό.

Η εκπληκτική ομάδα του Πιερ Σατζ, που παράλληλα πραγματοποιεί πορεία πρωταθλητισμού στη Ligue 1, θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της από τον δεύτερο ημιτελικό, στον οποίο “κοντράρονται” Στρασβούργο και Νις.

Ο Φλοριάν Τοβέν άνοιξε το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 9ο λεπτό, με τον Σαν-Μαξιμέν να διπλασιάζει τα τέρματα της Λανς στο 18΄.

Η Τουλούζ μείωσε σε 2-1 με τον Ιντάλγκο στο 21΄, όμως οι γηπεδούχοι πήραν ξανά τον “αέρα” που είχαν με γκολ του Ουντόλ στο 35΄. Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε στο 74ο λεπτό ο Τόμασον.