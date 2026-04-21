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Παπαθεοδώρου: «Γιατί ράγισε το γυαλί με τον Μπενίτεθ - Ποιον παίκτη ζήτησε για το καλοκαίρι» (vid)

Ποδόσφαιρο
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Το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox.
Παπαθεοδώρου: «Γιατί ράγισε το γυαλί με τον Μπενίτεθ - Ποιον παίκτη ζήτησε για το καλοκαίρι» (vid)