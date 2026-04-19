Με γκολ του Φαν Ντάικ στο… 100’ η Λίβερπουλ πήρε με 1-2 το derby του Μέρσεϊσαϊντ κόντρα στην Έβερτον (1-2) και δείχνει να σφραγίζει το Champions League.

Με τον Σαλάχ να σκοράρει και να γράφει ιστορία και τον Φαν Ντάικ να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ στο φινάλε, η Λίβερπουλ έκανε δικό της το derby της πόλης σε βάρος της Έβερτον (1-2). «Αγκαλιά με την 5η θέση και το Champions League της επόμενης σεζόν οι Reds, πλήγμα στις ελπίδες για Ευρώπη ήταν αυτό για τα Ζαχαρωτά.

Η Έβερτον μπήκε πιο δυνατά στο ματς και θα μπορούσε να έχει πάρει το προβάδισμα, όμως ο Μπέτο δύο φορές δεν τα κατάφερε. Στο 6’ ο επιθετικός των γηπεδούχων έπιασε την κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Γκάρνερ από αριστερά αλλά ο Μαμαρντασβίλι απέκρουσε και στο 15’ έφυγε μόνος αλλά το τελείωμά του ήταν το λιγότερο, απογοητευτικό. Στο 28’ οι γηπεδούχοι πίστεψαν ότι άνοιξαν το σκορ με τον Εντιάγ, όμως ο Ο’Μπράιεν ήταν οφσάιντ και αφού δεν έγινε το 1-0, δύο λεπτά μετά έγινε το 0-1 όταν έπειτα από λάθος στο build-up της Έβερτον, ο Γκάκπο πήρε και έδωσε ασίστ στον Σαλάχ, ο οποίος από κοντά δεν αστόχησε. Ήταν το 9ο γκολ του Αιγύπτιου στο derby με το οποίο έπιασε τον Τζέραρντ στην κορυφή της λίστας.

Στην επανάληψη, οι φιλοξενούμενοι φάνηκε ότι ελέγχουν όμως σε αυτό ακριβώς το σημείο δέχθηκαν γκολ. Στο 54’ η άμυνα των γηπεδούχων «κοιμήθηκε», ο Ντιούσμπερι-Χολ έκανε το γύρισμα και ο Μπέτο από κοντά το 1-1. Στη φάση αυτή ο επιθετικός της Έβερτον βρήκε τον Μαμαρντασβίλι, ο οποίος χτύπησε και αποχώρησε με φορείο για να πάρει τα γάντια ο Γούντμαν. Στη συνέχεια φάνηκε ότι θα έχουμε την 11η ισοπαλία στα τελευταία 14 derby, όμως στο 100’ με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ του Σόμποζλαϊ ο Φαν Ντάικ έγραψε το τελικό 1-2.

Την ίδια ώρα, η Άστον Βίλα πήρε τεράστια νίκη σε ένα εκπληκτικο ματς κόντρα στην Σάντερλαντ (4-3) και έκανε βήμα για το Champions League. Δύο γκολ για την ομάδα του Ουνάι Έμερι πέτυχε ο Όλι Γουότκινς, ένα ο Ρότζερς και το νικητήριο στο 93’ ο Τάμι Έιμπραχαμ. Νίκη και η Νότιγχαμ Φόρεστ με 4-1 με ανατροπή κόντρα στην… υποβιβασμένη, Μπέρνλι.