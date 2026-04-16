Η Γιουβέντους το κυνηγάει για Μουζακίτη – Συνάντηση Κιελίνι με τον μάνατζερ του παίκτη

Στο προπονητικό κέντρο της Γιουβέντους βρέθηκε ο μάνατζερ του Χρήστου Μουζακίτη, σύμφωνα με τους Ιταλούς.

Στο στόχαστρο της Γιουβέντους βρίσκεται ο Χρήστος Μουζακίτης, ωστόσο το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο φιλολογικό. Σύμφωνα με την «Tuttosport», ο Τζόρτζιο Κιελίνι βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτηση του μέσου του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ατζέντης του 19χρονου άσου Βασίλης Ρόβας, επισκέφθηκε πρόσφατα το προπονητικό κέντρο της Γιουβέντους στην Κοντινάσα. Μάλιστα, είχε συνάντηση με τον θρύλο του συλλόγου, Τζόρτζιο Κιελίνι, ο οποίος κατέχει πλέον διοικητικό πόστο στην ομάδα.

Τονίζεται ότι η «βέκια σινιόρα» παρακολουθεί εδώ και καιρό την εξέλιξη του Μουζακίτη στον Ολυμπιακό, μιας και τα τελευταία δύο χρόνια αποτελεί μέλος της πρώτης ομάδας. Μάλιστα, είναι έτοιμη η Γιούβε να προχωρήσει σε πιο ουσιαστικές κινήσεις για να εξασφαλίσουν την υπογραφή του, θεωρώντας τον ένα από τα πιο ελπιδοφόρα πρότζεκτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Την τελευταία διετία ο Μουζακίτης έχει καταγράψει 72 συμμετοχές με 3 γκολ και 7 ασίστ, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις.

