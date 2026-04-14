«Ενδιαφέρον της Μόντσα για τον Καλογερόπουλο του Ολυμπιακού»

Στα ραντάρ της Μόντσα φαίνεται πως έχει μπει ο Αλέξης Καλογερόπουλος, με τη Μόντσα να ενδιαφέρεται για την απόκτηση του αμυντικού του Ολυμπιακού, σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ιταλία.

Το βλέμμα της Μόντσα φαίνεται πως έχει τραβήξει πάνω του ο Αλέξης Καλογερόπουλος. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Νικολό Σκίρα, οι Ιταλοί ενδιαφέρονται για την απόκτηση του αμυντικού του Ολυμπιακού.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, η Μόντσα θέλει να αποκτήσει ως ελεύθερο τον Καλογερόπουλο, καθώς λήγει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι και οι Πειραιώτες δεν τον έχουν ανανεώσει ακόμη. Έτσι, οι Ιταλοί μπορούν να διαπραγματευτούν από τώρα κατευθείαν μαζί του και να του προσφέρουν συμβόλαιο.

Ο 21χρονος αμυντικός μετράει 13 συμμετοχές τη φετινή σεζόν με τους «ερυθρόλευκους», μετρώντας δύο γκολ, ένα στο Κύπελλο και ένα στον τελικό του Σούπερ Καπ.