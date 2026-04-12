ΑΕΚ: Οι επιλογές του Νίκολιτς για τον αντί-Γιόβιτς εν όψει Ράγιο

Η ΑΕΚ θα αναγκαστεί να αγωνιστεί στην μεγάλη ρεβάνς της Πέμπτης (16/4) με την Ράγιο Βαγιεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια χωρίς τον πρώτο της σκόρερ Λούκα Γιόβιτς που είδε κίτρινη στο Βαγιέκας και είναι τιμωρημένος.

Η απουσία του Σέρβου επιθετικού αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τον Μάρκο Νίκολιτς ο οποίος χάνει το πιο σημαντικό επιθετικό του όπλο, έναν ποδοσφαιριστή που με τα 20 γκολ που έχει πετύχει φέτος αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση στην εκτέλεση.

Οι επιλογές που υπάρχουν πλέον, είναι συγκεκριμένες αναφορικά με την κάλυψη του κενού και έχουν να κάνουν τόσο με τα πρόσωπα όσο και με τη διάταξη. Θα μπορούσε για παράδειγμα λόγω της απουσίας του Γιόβιτς να διατηρηθεί το 4-4-2 με παίκτη δίπλα στον Βάργκα, θα μπορούσε όμως κι όλας να πάμε σε μια αλλαγή σχηματισμού και δούμε να επιστρέφει το 4-2-3-1 ή ακόμα-ακόμα και το 4-3-2-1 που έχει εφαρμοστεί με επιτυχία.

Στο πρώτο ενδεχόμενο που ο Νίκολιτς αποφασίσει να παίξει με δύο σέντερ-φορ, ο Ζίνι θα μπορούσε να ξεκινήσει μαζί με τον Βάργκα στη γραμμή κρούσης ωστόσο σε αυτή την περίπτωση ο προπονητής δεν θα είχε να φέρει κάποιον καθαρόαιμο επιθετικό από τον πάγκο. Βεβαίως, θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να πάει δίπλα στον Βάργκα και ο Κοϊτά που έχει εξυπηρετήσει καλά τον ρόλο και ήταν αποδοτικός και εκεί σε έναν ρόλο δεύτερου επιθετικού.

Υπάρχει και το ενδεχόμενο να αποφασίσει ο Νίκολιτς να αλλάξει κάπως τη διάταξη του και να βάλει παίκτη πίσω από τον Βάργκα. Και πάλι ο Κοϊτά θα ήταν μια επιλογή, όπως μια επιλογή θα ήταν γι' αυτόν τον ρόλο και ο Γκατσίνοβιτς ο οποίος παρεπιπτόντως σε αυτή την θέση έχει κάνει τα δύο καλύτερα φετινά του παιχνίδια, μέσα στη Φλωρεντία όπου είχε πετύχει και το γκολ της νίκης επί της Φιορεντίνα αλλά και μέσα στη Λεωφόρο στο 2-3 επί του Παναθηναϊκού.

Οι επόμενες ημέρες θα είναι αυτές που θα δείξουν τις σκέψεις και τις τελικές αποφάσεις του Μάρκο Νίκολιτς ο οποίος είναι βέβαιο πως από τώρα καταστρώνει το τακτικό πλάνο που θα κατεβάσει σε ένα παιχνίδι ειδικών συνθηκών καθώς από τη μια η ΑΕΚ είναι αναγκασμένη να βρει γκολ για να γυρίσει το 3-0 του Βαγιέκας αλλά από την άλλη θα πρέπει να είναι και πολύ προσεκτική και κόμπακτ στην άμυνα της.