Τα νεότερα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου από το νοσοκομείο - Σκέψεις για μηχανική υποστήριξη

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου δημοσίευσε νεότερη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου, πατέρα του Ραζβάν Λουτσέσκου, το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας (06/04).

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στους θεράποντες γιατρούς και την οικογένεια, αποφασίστηκε να συνεχιστεί η υπάρχουσα αγωγή, η οποία θεωρείται έως τώρα η καταλληλότερη. Παράλληλα, οι ειδικοί άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε μια πιο επεμβατική λύση, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο: την τοποθέτηση συστήματος μηχανικής υποστήριξης της καρδιάς (ECMO).

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι οι ομάδες καρδιολογίας, ΜΕΘ, καρδιοχειρουργικής και αιματολογίας συνεδρίασαν από κοινού, παρουσία και ενός Ρουμάνου καρδιολόγου που εργάζεται στη Γαλλία – κλήθηκε κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας. Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι συγγενείς του ασθενούς.

Όπως επισημαίνεται, η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί την επόμενη ημέρα και τότε θα ληφθεί νέα απόφαση σχετικά με το αν θα απαιτηθεί η χρήση ECMO. Το νοσοκομείο δεσμεύεται για περαιτέρω ενημερώσεις.

Τι είναι το ECMO

Η εξωσωματική οξυγόνωση μέσω μεμβράνης (ECMO) αποτελεί μία από τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών. Χρησιμοποιείται σε περιστατικά όπου η καρδιά ή οι πνεύμονες δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν, παρά την εφαρμογή συμβατικών θεραπειών.

Το σύστημα λειτουργεί ουσιαστικά σαν «τεχνητός πνεύμονας» και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σαν «τεχνητή καρδιά». Αίμα αφαιρείται από τον οργανισμό μέσω ειδικών καθετήρων, κυκλοφορεί μέσα από μια αντλία και οδηγείται σε έναν οξυγονωτή μεμβράνης, ο οποίος το εμπλουτίζει με οξυγόνο και απομακρύνει το διοξείδιο του άνθρακα. Στη συνέχεια το αίμα, μετά την κατάλληλη επεξεργασία και διατήρηση της θερμοκρασίας του, επιστρέφει στο σώμα.

Παρότι αποτελεί κρίσιμη μέθοδο υποστήριξης, δεν αντιμετωπίζει την αιτία της νόσου· απλώς δίνει στον ασθενή τον αναγκαίο χρόνο για να αναρρώσει. Η διαδικασία είναι απαιτητική και ενέχει αυξημένο κίνδυνο για επιπλοκές, όπως αιμορραγίες ή λοιμώξεις, γι’ αυτό εφαρμόζεται μόνο σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις και υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.