Κριτική Παναθηναϊκού: Κατώτεροι των προσδοκιών, διασώθηκε μόνο ο Ίνγκασον

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 4-0 από την Ρεάλ Μπέτις και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Ράφα Μπενίτεθ. Άπαντες κατώτεροι των προσδοκιών, «διασώθηκε» ο Ίνγκασον.

Αλμπάν Λαφόν: Κάκιστη εμφάνιση για τον «πράσινο» τερματοφύλακα, που τρώει... όρθιος το δεύτερο γκολ από ένα μακρινό σουτ, ενώ και στο πρώτο έχει κακή αντίδραση και τοποθέτηση, με αποτέλεσμα να μην δυσκολέψει καθόλου τον Ρουιμπάλ. Ακολούθησαν άλλα δύο τέρματα για τους Ισπανούς, με τον ίδιο να κάνει μετά το 4-0 κάποιες σπουδαίες αποκρούσεις.

Χάβι Ερνάντεθ: Ταλαιπωρήθηκε αρκετά ο Ισπανός μπακ, που κέρδισε λίγες μονομαχίες αλλά δεν έδωσε αυτά που θα ήθελε στην ομάδα του. Λίγα πράγματα και σε επίπεδο κυκλοφορίας.

Ίνγκι Ίνγκασον: Ο κορυφαίος της αμυντικής γραμμής του Παναθηναϊκού, με πολύ καλές αντιδράσεις, σωστές τοποθετήσεις και κομβικές κερδισμένες μονομαχίες μέσα στην περιοχή.

Γιώργος Κάτρης: Αντιμετώπισε πολλά προβλήματα από την πλευρά του και δεν κατάφερε να περιορίσει τους επιθετικούς της Μπέτις, σε αντίθεση με το πρώτο ματς όπου ήταν εξαιρετικός.

Γιώργος Κυριακόπουλος: Δεν φάνηκε ιδιαίτερα στο ματς, αφού οι σέντρες του κοντράρονταν ή κόβονταν εύκολα, ενώ ανασταλτικά δεν έκανε πολλά πράγματα.

Ντάβιντε Καλάμπρια: Το πάλεψε ο Ιταλός, που είχε ενέργεια και διάθεση, αλλά ούτε αυτός έδωσε κάτι ουσιαστικό στην ομάδα του.

Ρενάτο Σάντσες: Το χειρότερο παιχνίδι του με την πράσινη φανέλα. Με εξαίρεση την υπέροχη κάθετη για το τετ-α-τετ του Πελίστρι στα πρώτα λεπτά, υπέπεσε σε πολλά λάθη, φέρει ευθύνη στην φάση του 2-0 και γενικά δεν έδωσε καμία σταθερότητα στο «Τριφύλλι». Δίκαια αντικαταστάθηκε στο δεύτερο μέρος.

Τάσος Μπακασέτας: Δεν μπόρεσε να προσφέρει ιδιαίτερα πράγματα ούτε ο αρχηγός, που έχασε μονομαχίες και δημιουργικά δεν έφτιαξε φάσεις για τους συμπαίκτες του. Δίκαια αντικαταστάθηκε στο δεύτερο μέρος.

Βισέντε Ταμπόρδα: Δεν του πήγε καθόλου το παιχνίδι, ήταν σωστά κλεισμένος από τους Ισπανούς και δεν έγινε ποτέ απειλητικός για την εστία του Πάου Λόπεθ.

Φακούντο Πελίστρι: Από τους μοιραίους του Παναθηναϊκού, αφού στο ξεκίνημα του αγώνα έχασε μοναδικό τετ-α-τετ για να βάλει μπροστά τους «πράσινους»...

Ανδρέας Τετέι: Πάρα πολλές μάχες για τον Έλληνα φορ, που τα έβαλε με κάθε αμυντικό της Μπέτις, αλλά με εξαίρεση ένα σουτ στο πρώτο ημίχρονο ήταν παντελώς ακίνδυνος για την εστία του Πάου Λόπεθ.

Πέδρο Τσιριβέγια: Δεν βοήθησε τον Παναθηναϊκό η είσοδός του, αφού δεν φάνηκε σχεδόν καθόλου.

Άνταμ Τσέριν: Δεν βοήθησε τον Παναθηναϊκό η είσοδός του, αφού δεν φάνηκε σχεδόν καθόλου.

Φίλιπ Τζούρισιτς: Παντελώς ακίνδυνος στο διάστημα που αγωνίστηκε, δεν ταλαιπώρησε καθόλου την αντίπαλη άμυνα.

Κάρολ Σφιντέρσκι: Παντελώς ακίνδυνος στο διάστημα που αγωνίστηκε, δεν ταλαιπώρησε καθόλου την αντίπαλη άμυνα.

Μανώλης Σιώπης: Αγωνίστηκε ελάχιστα και δεν μπορεί να κριθεί.