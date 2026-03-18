Αστέρας Aktor: Χωρίς Μπαρτόλο κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο Χουλιάν Μπαρτόλο συμπλήρωσε κάρτες και δεν θα αγωνιστεί στο ματς του Αστέρα Aktor με τον Παναθηναϊκό.

Με μια σοβαρή απουσία θα υποδεχτεί την Κυριακή (22/3, 19:00) ο Αστέρας Aktor τον Παναθηναϊκό, στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Super League. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο δεν θα βρίσκεται στα πλάνα του Γιώργου Αντωνόπουλου, καθώς δέχτηκε κάρτα στο παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet, φτάνοντας τις τρεις. Και ο Αργεντινός είναι υποχρεωμένος να εκτίσει την ποινή του αυτή την Κυριακή.

Το πλήγμα είναι μεγάλο για τους Αρκάδες, καθώς θα στερηθούν τον πρώτο τους σκόρερ, με 8 γκολ φέτος, κι έναν από τους πιο δημιουργικούς παίκτες τους μεσοεπιθετικά. Στον αντίποδα, επιστρέφει ο Γιαμπλόνσκι που εξέτισε την ποινή του.