Η Ρόμα προηγήθηκε, όμως η Κόμο με σκόρερ τον Τάσο Δουβίκα γύρισε το ματς (2-1) και ανέβηκε στην 4η θέση της Serie A.

Απίθανα πράγματα συνεχίζει να κάνει στο Campionato η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας, η οποία πήρε τον «τελικό» κόντρα στην Ρόμα (2-1), την άφησε 3 βαθμούς πίσω και πέρασε στο +1 από την Γιουβέντους, που είχε νικήσει το Σάββατο (14/03) την Ουντινέζε. Μόνη 4η είναι πλέον η Κόμα με 9 αγωνιστικές να απομένουν.

Η Ρόμα μπήκε δυνατά και προηγήθηκε πολύ νωρίς. Στο 6', μετά από λάθος του Σέρτζι Ρομπέρτο, ο Ελ Σαραουί μπήκε στην περιοχή, ανατράπηκε από τον Ντιέγκο Κάρλος και ένα λεπτό αργότερα ο Μάλεν έγραψε το 0-1. Στη συνέχεια γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό, δημιούργησαν προϋποθέσεις, όμως το αποτέλεσμα για το πρώτο μέρος δεν άλλαξε. Θα άλλαζε όμως στην επανάληψη.

Στο 59′ ο Δουβίκας, που είχε περάσει νωρίτερα ως αλλαγή, βρήκε χώρο μέσα στην περιοχή και με σουτ έφερε το παιχνίδι στα ίσα (1-1). Λίγα λεπτά αργότερα, στο 64′, τα πράγματα έγιναν ακόμη καλύτερα για την ομάδα του Σεσκ, καθώς ο Γουέσλεϊ αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Ντιαό και άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, έχοντας αριθμητικό πλεονέκτημα, αύξησαν την πίεση και τελικά βρήκαν το γκολ της ανατροπής στο 79′. Ο Σβίλαρ απέκρουσε αρχικά το σουτ του Σμόλτσιτς, όμως ο Ντιέγκο Κάρλος βρέθηκε στο σωστό σημείο και με κοντινή προσπάθεια διαμόρφωσε το 2-1.