Το υποχρεωτικό rotation λόγω Μπέτις έφερε ενδεκάδα ανάγκης, ο Παναθηναϊκός ήταν πειραματικός και ο Παναιτωλικός πήρε 0-0 οδηγώντας οριστικά τους «πράσινους» στην 4η θέση, καθώς πλέον χάθηκε κάθε πιθανότητα για κάτι καλύτερο.

Έχοντας εξασφαλίσει και μαθηματικά την 4η θέση από την προηγούμενη αγωνιστική και με τον θρίαμβο επί της Ρεάλ Μπέτις να έχει προηγηθεί, ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ υποδέχθηκε στην Λεωφόρο τον Παναιτωλικό με σωρεία αλλαγών στο αρχικό του σχήμα.

Πριν την έναρξη του αγώνα μάλιστα έλαβαν χώρα όμορφες στιγμές, αφού αρχικά οι φιλοξενούμενοι τίμησαν τους Ανδρέα Τετέι, Σωτήρη Κοντούρη και Λούκας Τσάβες για την παρουσία τους στην ομάδα τους, ενώ μετά ο αρχηγός του Παναθηναϊκού (Φίλιπ Τζούρισιτς) έδωσε έναν ασημένιο δίσκο στον αρχηγό του Παναιτωλικού (Ανδρέας Μπουχαλάκης) ως δώρο για τα 100 χρόνια του συλλόγου.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν εντελώς «άχρωμο» και πέρασε δίχως ευκαιρίες, με τον ρυθμό να ανεβαίνει πολύ στην επανάληψη. Ο Παναθηναϊκός έχασε μεγάλες ευκαιρίες, με την κορυφαία να ανήκει στον Βιλένα (!), ενώ και ο Παναιτωλικός είχε τις δικές του στιγμές, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Κότσαρη.

Κάπως έτσι οι «πράσινοι» ανέβηκαν στους 46 βαθμούς και είναι στο -11 από ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ, ενώ ο Παναιτωλικός πήγε στους 25 και απέχει 9 βαθμούς από τον Πανσερραϊκό και 8 από τον Asteras AKTOR.

Οι αρχικές επιλογές των προπονητών

Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε τον Κότσαρη κάτω από τα δοκάρια, με τους Τουμπά, Ερνάντεθ και Κάτρη να αποτελούν την τριάδα των στόπερ. Στα χαφ ήταν οι Κοντούρης και Σισοκό, με τον Παντελίδη να παίρνει όλη την δεξιά πλευρά και τον Ζαρουρί την αριστερή. Στην κορυφή ξεκίνησε ο Σφιντέρσκι, με τους Αντίνο και Τζούρισιτς πίσω του.

Ο Γιάννης Αναστασίου από την πλευρά του επέλεξε τον Κουτσερένκο κάτω από τα δοκάρια, με τους Κόγιτς και Γκράναθ στα στόπερ και τους Αποστολόπουλο και Μαυρία στα άκρα της άμυνας. Στην μεσαία γραμμή ήταν οι Μπουχαλάκης, Ρόσα και Εστέμπαν, με τον Λομπάτο δεξιά, τον Ματσάν αριστερά και τον Αγκίρε στην κορυφή.

Λιγοστές οι φάσεις στο πρώτο ημίχρονο

Το πρώτο τέταρτο κύλησε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, με τον Παναιτωλικό να παίρνει στο ξεκίνημα την κατοχή αλλά να μην μπορεί να πλησιάσει με αξιώσεις την εστία του Κότσαρη. Μετά το πεντάλεπτο το «Τριφύλλι» ισορρόπησε, κυκλοφόρησε την μπάλα και στο 10’ πλησίασε στο γκολ με το πολύ καλό σουτ του Παντελίδη, που απέκρουσε ο Κουτσερένκο. Ο Αντίνο στο «ριμπάουντ» σούταρε πάνω σε σώμα αμυντικού, ενώ δύο λεπτά μετά ο Ερνάντεθ έβγαλε υπέροχη μπαλιά στον Ζαρουρί, ο Μαροκινός κατέβασε υποδειγματικά την μπάλα και πάτησε περιοχή, αλλά δεν πρόλαβε να εκτελέσει όπως θα ήθελε.

Μετά από αυτό το «καυτό» δίλεπτο ο ρυθμός έπεσε εκ νέου, με την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου να παίρνει μέτρα και να πλησιάζει στα καρέ του Παναθηναϊκού, χάνοντας πολύ καλή ευκαιρία στο 28’. Ο Ματσάν έκανε την ενέργεια από αριστερά και γύρισε την μπάλα προς τα έξω, με τον Ρόσα να εκτελεί στην κίνηση αλλά τον Ερνάντεθ να βάζει σωστά το σώμα του και να απομακρύνει.

Στο 32’ ο Τουμπά πήρε την μπάλα από αριστερά, έκανε ωραία ενέργεια και γύρισε προς την περιοχή, με τον Μπουχαλάκη να διώχνει σε κόρνερ και να… ρισκάρει με αυτογκόλ. Λίγα λεπτά μετά ο «Τίτορμος» κέρδισε φάουλ σε καλό σημείο, αλλά η εκτέλεση σταμάτησε στο τείχος, ενώ στο 38’ βγήκε μια επικίνδυνη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι της «πράσινης» περιοχής, με τον Γκράναθ να επιχειρεί να βρει συμπαίκτη του με κεφαλιά αλλά να μην το καταφέρνει.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου πάντως ήρθε στο 45', με τον Ματσάν να κάνει ωραία ενέργεια από αριστερά και να εκτελεί με το δεξί, σημαδεύοντας ωστόσο δίπλα από το δοκάρι του Κότσαρη. Στην εξέλιξη της φάσης βγήκε μπροστά και το «Τριφύλλι», αλλά το σουτ του Παντελίδη κόντραρε στον Αντίνο και κατέληξε στην αγκαλιά του Κουτσερένκο.

Βελτιωμένος ο Παναθηναϊκός, με πίεση και ευκαιρίες

Πολύ καλύτερο ήταν το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με την πρώτη καλή στιγμή να έρχεται στο 47’ για τον Παναθηναϊκό. Ο Αντίνο έκανε την σέντρα από αριστερά, ο Κουτσερένκο έκανε κακή έξοδο και ο Παντελίδης πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Κόγιτς απομάκρυνε. Ένα λεπτό μετά το «Τριφύλλι» ζήτησε και πέναλτι για ένα μαρκάρισμα στον Τζούρισιτς μέσα στην περιοχή, με τον διαιτητή να μην δίνει κάτι, κατόπιν συνεννόησης και με τον VAR. Ο Παναιτωλικός «απάντησε» στο 51’, όταν ο Εστέμπαν ήταν ο τελικός αποδέκτης της μπάλας μετά από ωραία ανάπτυξη και εκτέλεσε απο εξαιρετικό σημείο, με τον Κότσαρη να κάνει σπουδαία επέμβαση.

Στο 57’ ο Παναθηναϊκός είχε νέα καλή στιγμή, με τον Τζούρισιτς να μην εκτελεί ο ίδιος παρά τον χώρο που είχε και τελικά τον Παντελίδη να κάνει το τελείωμα με το αριστερό και τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού να μπλοκάρει. Μετά την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα ήρθαν και οι πρώτες αλλαγές από τον Ράφα Μπενίτεθ, με τον Τσιριβέγια να αντικαθιστά τον Αντίνο και τον Γιάγκουσιτς να μπαίνει στην θέση του Παντελίδη.

Ο Κροάτης μάλιστα πήγε να σκοράρει στο 65' με τελείωμα έπειτα από εκπληκτική ομαδική συνεργασία και γύρισμα του Ζαρουρί, αλλά η μπάλα κόντραρε και έφυγε άουτ. Τρία λεπτά μετά ο Ζαρουρί έκανε ωραία σέντρα και ο Σφιντέρσκι πήρε την δυνατή κεφαλιά, με τον αντίπαλο γκολκίπερ να διώχνει σε κόρνερ. Ο καταιγιστικός ρυθμός συνεχίστηκε και στο 70' ο Λομπάτο βρέθηκε στην «πράσινη» περιοχή και εκτέλεσε από αριστερά, με τον Κότσαρη να διώχνει.

Ο Αναστασίου έβαλε στο 72' τους Γκαρσία και Άλεξιτς αντί των Αγκίρε και Λομπάτο, με τον Παναθηναϊκό να απειλεί ξανά με κεφαλιά του Τζούρισιτς στο 74', την οποία απέκρουσε ο Κουτσερένκο. Οι αλλαγές συνεχίστηκαν, με τους Σιώπη και Βιλένα να αντικαθιστούν τους Τζούρισιτς και Κοντούρη για τους γηπεδούχους και τους Σατσιά και Μπρέγκου τους Ρόσα και Εστέμπαν για τους φιλοξενούμενους.

«Άγγιξε» το γκολ εις... διπλούν ο Βιλένα, απείλησε στο φινάλε ο Παναιτωλικός

Μετά από ενέργεια του Γιάγκουσιτς και φοβερή πάσα του Τσιριβέγια ο Βιλένα έχασε μοναδική ευκαιρία να σκοράρει από κοντά, με τον Μπενίτεθ να βάζει στο τελευταίο δεκάλεπτο και τον Πάντοβιτς αντί του Σφιντέρσκι. Στο 83' ο Γιάγκουσιτς είδε το σουτ του από πλεονεκτική θέση να κοντράρει και ο Βιλένα σημάδεψε άουτ, χάνοντας μια ακόμα καλή στιγμή. Ένα λεπτό πριν τα 90' ο Ζαρουρί έκανε την σέντρα από αριστερά, ο Σισοκό γύρισε την μπάλα με κεφαλιά και ο Βιλένα εκτέλεσε εξ επαφής, με τον Κουτσερένκο όμως να αποκρούει ξανά!

Στο 90' βγήκε από το γήπεδο ο Ματσάν για να μπει στην θέση του ο Μίχαλακ, με τους φιλοξενούμενους να χάνουν απίστευτη διπλή ευκαιρία στις καθυστερήσεις, όταν ο Κότσαρης σταμάτησε τον νεοεισελθόντα που εκτέλεσε από πλεονεκτική θέση. Αυτή ήταν και η τελευταία καλή στιγμή του αγώνα, με το 0-0 να διατηρείται μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του Τσιμεντερίδη.

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Ερνάντεθ, Ζαρουρί, Παντελίδης (63' Γιάγκουσιτς), Κοντούρης (77' Βιλένα), Σισοκό, Αντίνο (63' Τσιριβέγια), Τζούρισιτς (77' Σιώπης), Σφιντέρσκι (81' Πάντοβιτς).

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο, Γκράναθ, Αγκίρε (72' Γκαρσία), Ματσάν (90' Μίχαλακ), Ρόσα (78' Σατσιάς), Εστέμπαν (78' Μπρέγκου), Κόγιτς, Μαυρίας, Μπουχαλάκης, Αποστολόπουλος, Λομπάτο (72' Άλεξιτς).