Τρομερή γκάφα του γκολκίπερ της Μπεσίκτας και γκολ Παπανικολάου στο Κύπελλο Τουρκίας (vid)

Ένα από τα πιο παράξενα γκολ της αγωνιστικής σημειώθηκε στο παιχνίδι της Ρίζεσπορ με την Μπεσίκτας για το Κύπελλο Τουρκίας, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Παπανικολάου.

Η ομάδα του Έλληνα μέσου γνώρισε βαριά ήττα με 4-1, αποτέλεσμα που δυσκολεύει σημαντικά την υπόθεση πρόκρισης από τη φάση των ομίλων. Παρ’ όλα αυτά, ο Παπανικολάου ξεχώρισε, καθώς αγωνίστηκε βασικός σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και πέτυχε το μοναδικό γκολ της ομάδας του.

Το τέρμα προήλθε από μια απίθανη γκάφα του τερματοφύλακα της Μπεσίκτας, Ερσίν Ντεστάνογλου. Ο γκολκίπερ δεν υπολόγισε την πίεση του Έλληνα χαφ, με αποτέλεσμα να χάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Παπανικολάου εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, έκλεψε και πλάσαρε σε κενή εστία για το 4-1.

Παρότι το γκολ είχε κυρίως διαδικαστικό χαρακτήρα, η φάση έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου λόγω του λάθους που προηγήθηκε.

Η Ράκοβ Τσεστοχόβα παραχώρησε τον παίκτη το περασμένο καλοκαίρι στη Ρίζεσπορ έναντι περίπου 500 χιλιάδων ευρώ. Από τότε, ο 27χρονος μέσος αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ομάδας, μετρώντας ήδη 23 συμμετοχές, δύο γκολ και μία ασίστ τη φετινή σεζόν.