Να η ευκαιρία: Με την Τσέλιε η ΑΕΚ στους «16» του Conference League!

Άλκμααρ και Τσέλιε ήταν οι δύο υποψήφιοι αντίπαλοι της Ένωσης στην επόμενη φάση του Conference League, όπου η ΑΕΚ προκρίθηκε απευθείας με την εξαιρετική πορεία της στη League Phase και τελικά οι Κιτρινόμαυροι απέφυγαν τους Ολλανδούς που ήταν και το επιθυμητό.
Η ομάδα του Νίκολιτς θα αντιμετωπίσει στους "16" τους Σλοβένους, με το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας στις 12 Μαρτίου και τη ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στη Ν.Φιλαδέλφεια.
Σε περίπτωση που προκριθεί η ΑΕΚ στα προημιτελικά, θα βρει μία εκ των Σάμσουνσπορ ή Ράγιο Βαγεκάνο.
Αναλυτικά τα οκτώ ζευγάρια:
Τσέλιε - ΑΕΚ
Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ Λάρνακας
Σίγκμα Όλομουτς - Μάιντς
Λεχ Πόζναν - Σαχτάρ Ντόνετσκ
Άλκμααρ - Σπάρτα Πράγας
Φιορεντίνα - Ρακόβ
Σάμσουνσπορ - Ράγιο Βαγιεκάνο
Ριέκα - Στρασμπούρ
Οι ημερομηνίες έως τον τελικό:
Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 27 Μαΐου 2026 (Λειψία)