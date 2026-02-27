Να η ευκαιρία: Με την Τσέλιε η ΑΕΚ στους «16» του Conference League!

Ευκαιρία πρόκρισης για την ΑΕΚ που θα αντιμετωπίσει την σλοβένικη Τσέλιε στους "16" του Conference League.

Άλκμααρ και Τσέλιε ήταν οι δύο υποψήφιοι αντίπαλοι της Ένωσης στην επόμενη φάση του Conference League, όπου η ΑΕΚ προκρίθηκε απευθείας με την εξαιρετική πορεία της στη League Phase και τελικά οι Κιτρινόμαυροι απέφυγαν τους Ολλανδούς που ήταν και το επιθυμητό.

Η ομάδα του Νίκολιτς θα αντιμετωπίσει στους "16" τους Σλοβένους, με το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας στις 12 Μαρτίου και τη ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στη Ν.Φιλαδέλφεια.

Σε περίπτωση που προκριθεί η ΑΕΚ στα προημιτελικά, θα βρει μία εκ των Σάμσουνσπορ ή Ράγιο Βαγεκάνο.

Αναλυτικά τα οκτώ ζευγάρια:

Τσέλιε - ΑΕΚ

Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ Λάρνακας

Σίγκμα Όλομουτς - Μάιντς

Λεχ Πόζναν - Σαχτάρ Ντόνετσκ

Άλκμααρ - Σπάρτα Πράγας

Φιορεντίνα - Ρακόβ

Σάμσουνσπορ - Ράγιο Βαγιεκάνο

Ριέκα - Στρασμπούρ

Οι ημερομηνίες έως τον τελικό:

Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου 2026 (Λειψία)