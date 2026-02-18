Ποινή-σοκ για Αλμέιδα στη Σεβίλλη!

Με επτά αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο άλλοτε τεχνικός της ΑΕΚ για τη συμπεριφορά του στον αγώνα της Σεβίλλης με την Αλαβές.

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς για τον Αργεντινό προπονητή της Σεβίλλης, ο οποίος αποβλήθηκε στο τελευταίο παιχνίδι των Ανδαλουσιανών.

Το φύλλο αγώνα ήταν... φωτιά για τον "Πελάδο" και η πειθαρχική επιτροπή της ισπανικής Λίγκας τιμώρησε τον Αλμέιδα με επτά αγωνιστικές! Αυτό σημαίνει ότι ο 52χρονος προπονητής θα λείψει για περισσότερο από δύο μήνες από τον πάγκο της Σεβίλλης, χάνοντας μία σειρά από πολύ κομβικά παιχνίδια, στη μάχη της για παραμονή στην κατηγορία.

Η Σεβίλλη έχει καταθέσει ήδη έφεση για να μειώσει την ποινή του.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο Αλμέιδα τιμωρήθηκε με δύο αγώνες για τη διαμαρτυρία του στον διαιτητή, έναν γιατί δεν αποχώρησε για τα αποδυτήρια μετά την αποβολή του, τρεις αγωνιστικές για "επαναλαμβανόμενη περιφρονητική/ασεβή συμπεριφορά προς τους διαιτητές και ακόμη μία για "συμπεριφορά αντίθετη προς την καλή τάξη".

Αναλυτικά όσα έγραψε στο φύλλο αγώνα ο διαιτητής για τον Αλμέιδα:

«Ο προπονητής της Σεβίλλης, Ματίας Αλμέιδα διαμαρτυρήθηκε έντονα για μια από τις αποφάσεις μου, φωνάζοντας και κάνοντας χειρονομίες αποδοκιμασίας απέναντί ​​μου, έχοντας προειδοποιηθεί λίγα λεπτά νωρίτερα από τον πρώτο βοηθό διαιτητή να διορθώσει τόσο τη στάση του όσο και τη γενική συμπεριφορά του πάγκου του. Μόλις αποβλήθηκε, αρνήθηκε να φύγει από την τεχνική περιοχή, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του πρώτου βοηθού διαιτητή και του τέταρτου διαιτητή.

Αυτή η κατάσταση οδήγησε στη διακοπή του αγώνα, ώστε να του ζητηθεί ξανά να φύγει από τον πάγκο. Σε αυτό το σημείο, ο προαναφερθείς προπονητής μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και στάθηκε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί μου, λίγα εκατοστά μακριά, με προκλητικό και εκφοβιστικό τρόπο. Αφού του ζητήθηκε επανειλημμένα να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο, συνέχισε με τον ίδιο τρόπο, αντιμετωπίζοντάς με για περισσότερο από ένα λεπτό. Μόλις έφυγε από αυτή τη θέση, κλώτσησε επιθετικά ένα μπουκάλι νερό που βρισκόταν στο έδαφος. Στη συνέχεια επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο και αντιμετώπισε τον τέταρτο διαιτητή με τον ίδιο τρόπο, απαιτώντας τη συνοδεία του εκτός γηπέδου από μέλη της ομάδας του και προσωπικό ασφαλείας του συλλόγου. Ως αποτέλεσμα αυτών των γεγονότων, ο αγώνας διακόπηκε για τρία λεπτά».