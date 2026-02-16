Η Τζιρόνα γκρέμισε την Μπαρτσελόνα από την κορυφή

Η Τζιρόνα έκανε την «ζημιά» στην Μπαρτσελόνα, πήρε τη νίκη με 2-1 και γκρέμισε από την κορυφή της La Liga τους Καταλανούς, κάνοντας μεγάλο δώρο στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ενα ματς που η «Μπαρτσα» θα μπορούσε να το είχε «καθαρίσει» από το πρώτο 45λεπτο, όταν έχασε σωρεία ευκαιριών, με δύο δοκάρια, το δεύτερο μάλιστα μετά την εκτέλεση πέναλτι του Γιαμάλ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, τα πάντα άλλαξαν. Μπορεί η ομάδα του Χάνσι Φλικ να προηγήθηκε στο 59′ με τον Κουμπαρσί, ωστόσο, οι γηπεδούχοι είχαν δείξει από πολύ νωρίς τις διαθέσεις τους χάνοντας κλασικές ευκαιρίες πριν το εις βάρος του γκολ.

Ισοφάρισαν γρήγορα με τον Λεμάρ (62′) και στο 87′ έφεραν τα πάνω κάτω με τέρμα του Μπελτράν, για το οποίο διαμαρτυρήθηκε η Μπαρτσελόνα για φάουλ πάνω στον Κουντέ. Οι γηπεδούχοι τελείωσαν το ματς με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Ρόκα στο 90’+9 για σκληρό φάουλ στον Γιαμάλ.