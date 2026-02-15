Τέσσερα γκολ σε κάθε ημίχρονο και συνολικά οκτώ έριξε ο ΠΑΟΚ στα Τρίκαλα (8-0), δείχνοντας πανέτοιμος για την επιστροφή στον... θρόνο.

Τα Τρίκαλα υποδέχτηκαν οι «ασπρόμαυρες» στη Θεσσαλονίκη, θέλοντας να κάνουν ένα ακόμα βήμα για την επιστροφή στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Δεν είχαν... αντίπαλο αγωνιστικά οι γηπεδούχες, με την Γκατσανίτσα με κοντινό πλασέ στο 9΄να ανοίγει το σκορ και τη Γιοβάνη στο 16΄να διπλασιάζει τα τέρματα του ΠΑΟΚ. Δύο ακόμα γκολ στο πρώτο ημίχρονο με τις Γκατσανίτσα-Αργυρίου, να διαμορφώνουν το 4-0 της ανάπαυλας.

Ίδια εικόνα και στην επανάληψη με την Αντρέεφσκα στο 60' να κάνει το 5-0 και την Γιαννακά με δύο προσωπικά γκολ να «γράφει» το 7-0, πριν η Κιουρεξίδου βάλει το... κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 8-0.

Στους 49 βαθμούς πλέον ο ΠΑΟΚ μετά από 17 αγωνιστικές στο +8 από την ΑΕΚ, με εννιά ακόμα αγωνιστικές να απομένουν. Την επόμενη αγωνιστική ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει στην Αθήνα τις Νέες Ατρομήτου.

