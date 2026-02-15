Λοντίγκιν: «Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, στο ψαλιδάκι του Ελ Κααμπί δε θα μπορούσα να κάνω τίποτα»

Ο Γιούρι Λοντίγκιν μετά το ισόπαλο 0-0 του Λεβαδειακού με τον Ολυμπιακό, ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του για την αμυντική προσήλωση που έδειξαν απέναντι στους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είχαμε σωστές τοποθετήσεις μέσα στην περιοχή και γενικά καλή αμυντική λειτουργία. Σταθήκαμε και τυχεροί στο ψαλιδάκι του Ελ Κααμπί· αν το έπιανε όπως ήθελε, δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι. Κάναμε πολλά κοψίματα στα πλάγια και δώσαμε μάχες σε κάθε φάση. Ήταν από τα λίγα παιχνίδια που ένιωσα τόση κούραση στα πόδια μου.

Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, γιατί προερχόμασταν από μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, όμως βρήκαμε τη δύναμη και το σθένος να σταθούμε απέναντι στον Ολυμπιακό. Για να ανταπεξέλθεις σε τέτοιο ματς χρειάζεται χαρακτήρας, υπομονή, δύναμη και πολλές μονομαχίες.

Πάντα παίζουμε για τη νίκη. Σήμερα μείναμε με δέκα παίκτες και έγινε ακόμη πιο δύσκολο να απειλήσουμε. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, αλλά είμαι περήφανος γιατί αντέξαμε, ειδικά μετά από όσα προηγήθηκαν μέσα στην εβδομάδα».