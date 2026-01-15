Συνεχάρη τους διαιτητές του Κυπέλλου η ΚΕΔ - Απόλυτη ικανοποίηση για την απόδοσή τους

Στις τάξεις της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας επικρατεί απόλυτη ικανοποίηση, αλλά και δικαίωση για την επιλογή της να σφυρίξουν Έλληνες ρέφερι στους προημιτελικούς του Κυπέλλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε θετική αποτίμηση των προημιτελικών αγώνων, με συγχαρητήρια προς τους Φωτιά, Παπαπέτρου, Τσακαλίδη και Ευαγγέλου, καθώς και στους συνεργάτες τους για την απόδοσή τους.

Σύμφωνα με την άποψη που επικρατεί στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, οι διαιτητές ανταποκρίθηκαν πλήρως στις απαιτήσεις των αναμετρήσεων.

Ακόμη, απέδειξαν ότι η επιλογή να προχωρήσει το Κύπελλο με Έλληνες ρέφερι είχε το ευκταίο αποτέλεσμα και συνάδει με την ξεκάθαρη παρακίνηση αξιωματούχων της UEFA για μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική ανάπτυξη και εξέλιξη της ελληνικής διαιτησίας.