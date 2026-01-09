ΑΕΚ: Δεν προχωρά του Μήτογλου στη Σαμπντόρια

Η Σαμπντόρια αποφάσισε να μην προχωρήσει στην απόκτηση του Σίμου Μήτογλου.

Στη διαδικασία αναζήτησης νέας ομάδας μπαίνει ξανά ο Σίμος Μήτογλου, καθώς η Σαμπντόρια αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει τη συμφωνία για την απόκτησή του. Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός δεν υπολογίζεται στην ΑΕΚ και βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες στη Γένοβα για τις ιατρικές εξετάσεις και τις τελικές συζητήσεις.

Η αγωνιστική του απραξία προβλημάτισε τους ανθρώπους της Σαμπντόρια και ο Μήτογλου υποβλήθηκε σε νέο γύρο εξετάσεων. Αν και τα αποτελέσματα ήταν καλά, η ομάδα της Γένοβας αποφάσισε να μην προχωρήσει στην απόκτησή του, αλλά να πάει σε λύση πιο… έτοιμου να βοηθήσει παίκτη.

Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι λύσεις του Ματία Βίτι, που αγωνίζεται στη Φιορεντίνα ως δανεικός από τη Νις και ο Βραζιλιάνος Πέδρο Φελίπε από τις ακαδημίες της Γιουβέντους.