Ανακοίνωσε την απόκτηση του Φίλκρουγκ η Μίλαν

Η Μίλαν έλυσε τελικά το πρόβλημα επιθετικού που την ταλαιπωρούσε. H ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του 32χρονου επιθετικού από την Γουέστ Χαμ, με μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν.
Η Γουέστ Χαμ από την πλευρά της αποχαιρέτησε τον Γερμανό φορ, ανακοινώνοντας με τη σειρά της τον δανεισμό στη Μίλαν, ενώ στη συμφωνία έχει συμπεριληφθεί οψιόν αγοράς για τ επόμενο καλοκαίρι.
Ο Γερμανός πρόλαβε να αγωνιστεί φέτος σε 9 παιχνίδια με τη φανέλα των «Σφυριών» χωρίς να μπορέσει να γράψει κάποιο γκολ ή ασίστ.