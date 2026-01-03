Ανακοίνωσε την απόκτηση του Φίλκρουγκ η Μίλαν

Επίσημα ποδοσφαιριστής της Μίλαν είναι ο Νίκλας Φίλκρουγκ, με τον Γερμανό να υπογράφει στους «Ροσονέρι» ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η Μίλαν έλυσε τελικά το πρόβλημα επιθετικού που την ταλαιπωρούσε. H ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του 32χρονου επιθετικού από την Γουέστ Χαμ, με μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η Γουέστ Χαμ από την πλευρά της αποχαιρέτησε τον Γερμανό φορ, ανακοινώνοντας με τη σειρά της τον δανεισμό στη Μίλαν, ενώ στη συμφωνία έχει συμπεριληφθεί οψιόν αγοράς για τ επόμενο καλοκαίρι.

Ο Γερμανός πρόλαβε να αγωνιστεί φέτος σε 9 παιχνίδια με τη φανέλα των «Σφυριών» χωρίς να μπορέσει να γράψει κάποιο γκολ ή ασίστ.