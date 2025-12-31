Πανιώνιος: Τους είπαν τα κάλαντα στην προπόνηση (vid)

Χαρούμενη επίσκεψη για τους ποδοσφαιριστές του Πανιωνίου εν ώρα... εργασίας.

Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους ποδοσφαιριστές του Πανιωνίου που είχαν κανονικά προπόνηση, παραμονή Πρωτοχρονιάς, στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης.

Αμέσως μετά τη διακοπή άλλωστε, υπάρχει το ντέρμπι με την Καλαμάτα και δεν υπάρχει χρόνος για χαλάρωση.

Τους παίκτες και το τεχνικό τιμ λοιπόν, επισκέφτηκε η μπάντα του δήμου Νέας Σμύρνης και τους είπε τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα με τους ποδοσφαιριστές να βρίσκουν λίγο χρόνο για να… ξεδώσουν, όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ στα social media.