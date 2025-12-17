«Ο δρόμος για την κούπα by Betsson» με το φινάλε της League Phase απόψε στις 22:00!

Ακόμα μία κυπελλική εκπομπή στη Web tv του SDNA, με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και τον Βασίλη Βέργη, αμέσως μετά το ΠΑΟΚ-Μαρκό, που ρίχνει την αυλαία της League Phase.

H... καρδιά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson χτυπάει για μία ακόμη βραδιά στο SDNA.

«Ο δρόμος για την κούπα by Betsson» με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και τον Βασίλη Βέργη έρχεται απόψε στις 22:00, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της League Phase, για όλα όσα θα συμβούν στις αποψινές μάχες του Κυπέλλου.

Η Ελένη Μπούντου απευθείας από την Τούμπα με τον Γιώργο Φραδελάκη για το παζλ των διασταυρώσεων, ο Κώστας Μανωλιουδάκης για το Καβάλα-Παναθηναϊκός και τις εξελίξεις στο Τριφύλλι, ο Γιάννης Παπουτσής για το Ολυμπιακός-Ηρακλής και οι Σταύρος Καζαντζόγλου, Κωνσταντίνος Τσίπτσιος με όλο το ρεπορτάζ από ΑΕΚ και Άρη.

Μαζί τους και ο Τόλης Κοτζιάς, με τον απόηχο των χθεσινών αναμετρήσεων των "αιωνίων" στη Euroleague.

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