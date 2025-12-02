Πρώην παίκτες του Πανιωνίου ζητούν επιστροφή τίτλων: «Ιστορική ρετσινιά να διαγραφούν τα χρέη του σε μας»

Τρεις πρώην ποδοσφαιριστές του Ιστορικού, ένας πρώην προπονητής και ένας πρώην εργαζόμενος με καταγγελία τους στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ καλούν τον Πανιώνιο να τους εξοφλήσει τα δεδουλευμένα τους από την παλιά ΠΑΕ, διαφορετικά να επιστρέψει τους τίτλους που έχει πάρει ο σύλλογος.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν στην καταγγελία τους, εκπροσωπούμενοι από τον δικηγόρο Γιώργο Παναγόπουλο:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

1.Του Φιλιππου ΣΕΛΚΟΥ, πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή, μέλους της ΚΕΠ,

2.Του Sofiane SIDIALI, πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή, μέλους της ΚΕΠ,

3.Του Βασιλείου ΡΕΝΤΖΑ, πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή, μέλους της ΚΕΠ,

4.Του Πιέρρου ΘΩΜΑΚΟΥ, επαγγελματία προπονητή,

5.Του Αριστείδη ΕΜΒΟΛΙΑΔΗ, πρώην εργαζομένου της ΠΑΕ,

Κ Α Τ Α

Της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΕ " που εδρεύει στην Νέα Σμύρνη κι εκπροσωπείται νόμιμα.

Όπως γνωρίζετε, όλοι μας είμαστε πρώην εργαζόμενοι της προηγούμενης ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ που διαθέτουμε ανεκτέλεστες αποφάσεις της ΠΕΕΟΔ και του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ομως παρότι η νέα ΠΑΕ έχει κηρυχθεί από την FIFA ως αθλητική διάδοχος της προηγούμενης ΠΑΕ και έχει κριθεί ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ότι έχει υπεισέλθει στην οφειλή τουλάχιστον του 50% του επιδικασθέντος κεφαλαίου και των νομίμων τόκων, εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι αποτελεί διαφορετικό νομικό πρόσωπο που δεν φέρει οποιαδήποτε οικονομική ευθύνη απέναντι μας για τα χρέη της προηγούμενης ΠΑΕ.

Ενώ λοιπόν ενώπιον του ΔΔΠ και των άλλων οργάνων οι νομικοί εκπρόσωποι της ΠΑΕ δηλώνουν ανερυθρίαστα ότι δεν αναγνωρίζουν την υποχρέωση τους να μας εξοφλήσουν ή διακανονίσουν τα επιδικασθέντα δεδουλευμένα μας ισχυριζόμενοι ότι εμείς αγωνισθήκαμε σε άλλη ποδοσφαιρική ομάδα, ταυτόχρονα η διοίκηση, τα στελέχη και οι φίλαθλοι της ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ καυχώνται κι επικαλούνται συνεχώς την ιστορική συνέχεια της ποδοσφαιρικής ομάδας τους από την ίδρυση της μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα, στις εκδόσεις, στις εκδηλώσεις τους, στην τροπαιοθήκη της και στο επίσημο site της η ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ αναφέρει ότι ιδρύθηκε το 1890 ως αθλητικό σωματείο και από το 1979 ιδρύθηκε από το μητρικό σωματείο η ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ και ότι κατέκτησε μεταξύ άλλων και δύο Κύπελλα Ελλάδας το 1979 και το1998 και ένα Βαλκανικό Κύπελλο το 1971.

Αυτή επομένως είναι η ποδοσφαιρική κληρονομιά του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ για την οποία δικαίως καυχώνται οι άνθρωποι τους, όμως όπως όλοι γνωρίζουμε, όταν κληρονομεί κάποιος,δεν αποκτά μόνο τα περιουσιακά δικαιώματα αλλά και τα αντίστοιχα βάρη και τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του παρελθόντος, εκτός κι αν ο κληρονόμος υποβάλλει Δήλωση Αποποίησης, οπότε δεν βαρύνεται για τα παλιά χρέη του κληρονομουμένου!

Όμως στην συγκεκριμένη περίπτωση η νέα ΠΑΕ θέλει και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο, καθώς από την μία πλευρά δηλώνει ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΟΣ αλλά από την άλλη αρνείται ότι είναι ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΟΣ, ναι μεν απολαμβάνοντας την δόξα των κεκτημένων τροπαίων και τα άυλα περιουσιακά δικαιώματα (Royalties) του σήματος, της επωνυμίας, των χρωμάτων, της φανέλας και του γηπέδου, πλην όμως μη αποδεχόμενη ακόμα και την αμετάκλητη κήρυξη της ως ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΟΥ που την υποχρεώνει νομικά να πληρώσει έστω το 50% των επιδικασθέντων δεδουλευμένων στους αιτούντες πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της, οι οποίοι ΣΥΝΕΙΣΕΦΕΡΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ!

Αποτελεί μεγίστη ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΡΕΤΣΙΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ ΚΗΛΙΔΑ για τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ η διαγραφή των υποχρεώσεων της απέναντι σε εμάς που είτε φορέσαμε την κυανέρυθρη φανέλα και είμαστε καταγεγραμμένοι αμετάκλητα στα βιβλία της ποδοσφαιρικής ιστορίας, είτε εργαστήκαμε χρόνια για την ΠΑΕ.

Μας γεμίζει πικρία η έλλειψη σεβασμού ακόμα και στις οικογένειές μας που είναι δεμένες με τον σύλλογο επί χρόνια, όπως ο 5ος από εμάς, ο πατέρας του οποίου ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΑ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Μάλιστα ο Χρήστος ΕΜΒΟΛΙΑΔΗΣ συμμετείχε στις ομάδες που κατέκτησαν το Κύπελλο, την πρώτη φορά ως ποδοσφαιριστής και την δεύτερη ως προπονητής!

Επομένως αν η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ εξακολουθεί να πιστεύει ότι εκείνη η ομάδα δεν έχει καμία σχέση με την σημερινή και επιμένει να μην μας εξοφλήσει,ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ!

Βεβαίως το ίδιο ισχύει για όλα τα πρωταθλήματα και τα κύπελλα που έχει κατακτήσει ο Πανιώνιος, εφόσον συνεχίσει την στείρα ποδοσφαιρική πολιτική της απαρνούμενη τον ίδιο της τον εαυτό.

ΕΠΕΙΔΗ απαιτούμε να αφαιρεθούν από την ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ τουλάχιστον τα Κύπελλα του, καθώς δεν μπορεί η νέα ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ να τα καπηλεύεται ως ιστορικά κειμήλια!

ΕΠΕΙΔΗ εφόσον η ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ εξακολουθεί δια των υπομνημάτων της να αμφισβητεί την ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΤΗΣ FIFA, αυτή η στάση της ουσιαστικά αποτελεί ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΑΕ ΚΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2024 ΚΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ.

ΕΠΕΙΔΗ εφόσον η νέα ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ θεωρεί ως ανύπαρκτη ποδοσφαιρικά και νομικά την προηγούμενη ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ εξυπακούεται ότι δεν μπορεί να κατέχει τα τρόπαια της ομάδας εκείνης της ΠΑΕ και πρέπει να επιστρέψει τα Τρόπαια των κυπέλλων στην διοργανώτρια ΕΠΟ και τα τρόπαια των πρωταθλημάτων και κυπέλλων του ερασιτεχνισμού στο ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο του Πανιωνίου!

ΕΠΕΙΔΗ σε περίπτωση που δεν δηλώσει επίσημα ότι αποποιείται τους τίτλους που δεν της ανήκουν, είναι υποχρεωμένη να εκτελέσει τις αποφάσεις μας, διαφορετικά είναι πειθαρχικά ελεγκτέα λόγω ευθείας παραβίασης των Καταστατικών και Κανονισμών της ΕΠΟ και της FIFA.

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της ΕΠΟ δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή της νομικής μορφής μίας ομάδας, προκειμένου να αποκτήσει αγωνιστικό όφελος, αδειοδότηση κλπ, ενώ σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 63,ΠΑΕ Α,εδ.ε μεταξύ των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών συμπεριλαμβάνεται και η επιστροφή τροπαίων!

ΕΠΕΙΔΗ από τον συνδυασμό των άρθρων 2γ-2δ και 35ι, προκύπτει η υποχρέωση της ΕΠΟ, αφενός μεν να διασφαλίσει την τήρηση του Καταστατικού και των Κανονισμών, αφετέρου δε να υποχρεώσει τα μέλη της να συμμορφώνονται, τόσο με τους κανονισμούς και τις εγκυκλίους της FIFA, όσο και με τις αποφάσεις του CAS ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟ!

ΕΠΕΙΔΗ κατά τον συνδυασμό των άρθρων 2.α-3.1-5.1.δ-5.4 και 6.4.του ΠΚ, η παραβίαση του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΠΟ εμπίπτει στον Πειθαρχικό Κώδικα της και μπορεί σε βάρος του υπαιτίου νομικού προσώπου να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της επιστροφής τροπαίων σωρευτικά με άλλες ποινές.

ΕΠΕΙΔΗ επίσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ έχει το δικαίωμα να αναστείλει την ιδιότητα μέλους ομάδων και ενώσεων, εφόσον παραβιάζουν το Καταστατικό και τους κανονισμούς της.

ΕΠΕΙΔΗ η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ έχει το δικαίωμα να επιβάλλει την ποινή του 63Ε.δ και να διατάξει την επιστροφή των τροπαίων, άλλως πρέπει να παραπέμψει την υπόθεση ως προς αυτό το αίτημα στην Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA που είναι αρμόδια, γιατί πρόκειται περί παραβίασης του Καταστατικού των κανονισμών και των αποφάσεων των οργάνων της ΕΠΟ και της FIFA.

ΕΠΕΙΔΗ η πειθαρχική ποινή της αφαίρεσης τροπαίων που προβλέπεται κι από τους κανονισμούς της FIFA, έχει προηγούμενο εφαρμογής και μάλιστα πρόσφατα στην υπόθεση της ΣΤΕΑΟΥΑ στην Ρουμανία.

ΕΠΕΙΔΗ εφόσον η ΠΑΕ επιμείνει στην άρνηση καταβολής των δεδουλευμένων μας, αφενός μεν πρέπει να τιμωρηθεί από την Πειθαρχική Επιτροπή Σας, αφετέρου δε το χρέος να μεταβιβαστεί στο μητρικό ερασιτεχνικό σωματείο, το οποίο όχι μόνο ίδρυσε τις δύο ΠΑΕ αλλά και αποτελεί εκ του αθλητικού νόμου μέτοχο κατά 10% του μετοχικού κεφαλαίου.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

ΣΑΣ ΖΗΤΑΜΕ

1.Να κάνετε δεκτή την αίτηση μας,

2.Να εφαρμόσετε τα άρθρα 18 και 63.Α-ε του Καταστατικού της ΕΠΟ σε συνδυασμό με τα άρθρα 2.α-3.1-5.1.δ-5.4 και 6.4 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ,

3.Να παραπέμψετε την υπόθεση στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, προκειμένου να επιβληθεί στην ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ η πειθαρχική ποινή της επιστροφής στην διοργανώτρια ΕΠΟ των δύο Κυπέλλων Ελλάδας που κατέκτησε η προηγούμενη ομάδα,

4.Να αναστείλετε την ιδιότητα του μέλους του Οργανωμένου (υπό την ΕΠΟ και την Super League 1) Ποδοσφαίρου από την ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ για όσο χρόνο συνεχίσει να μην εξοφλεί ή διακανονίζει τα χρέη της απέναντι μας.

5.Σε περίπτωση που δεν εφαρμόσετε το Καταστατικό και τον Πειθαρχικό Κώδικα, το αίτημα μας θα υποβληθεί στην Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA.

Αθήνα 1.12.2025

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Γεώργιος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ